Petro: ¡No nos cambie de tema!

Para quienes hemos tenido la oportunidad de administrar recursos (públicos o privados) y dirigir grupos de personal, con frecuencia tenemos que evaluar, tomar la lección y medir el compromiso frente a responsabilidades previamente adquiridas.

Para mí, evaluar era una actividad normal y con alguna frecuencia me encontraba con astutos personajes a quienes, al preguntársele por el compromiso o promesa, su estrategia era cambiar el tema.

Lo expuesto, para precisar que la estrategia de nuestro “astuto” (según el DRAE significa: agudo, hábil para engañar…) presidente Petro, es cambiar frecuentemente de tema, para confundir a la opinión pública y así evadir la respuesta a los compromisos que asumió cuando, al posesionarse, juró cumplir con la Constitución y la ley.

Petro manifestó. “La lucha contra la corrupción es una de las banderas por las que más he luchado a lo largo de toda mi vida. Siempre he buscado y exigido transparencia en el uso de los recursos públicos en Colombia”.

Conviene preguntarnos cuál ha sido la coherencia y conducta frente a, entre otros, los siguientes 10 sucesos que me permito relacionar: 1) El caso de Nicolás Petro, su hijo… “al que yo no lo crié”, acusado por la Fiscalía por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, así como por su vinculación con donantes a la campaña presidencial, relacionados con el narcotráfico; 2) Juan Fernando Petro, su hermano, quien visitó cárceles para negociar con mafiosos la ‘Paz Total’ a cambio del apoyo que sus estructuras delincuenciales le darían a la campaña. 3) El maletín de Laura Sarabia, la secretaria privada, ahora directora del Dapre, enredada con dineros extraviados, el polígrafo y la niñera; 4) Las declaraciones de Benedetti, con los audios hablando de los $15 mil millones que él consiguió y no fueron reportados; 5) El derroche de la primera dama, con los gastos en maquillador, fotógrafo, vestuarista, amiga y asesora, quienes con sueldo de ministro, acompañaban en sus frecuentes giras a Verónica; 6) Las irregularidades en RTVC y la escandalosa contratación de un medio de comunicación público que pasó de ser estatal a gobiernista; 7) El empresario Euclides Torres, financista de la campaña Petro, quien suscribió contratos por $180 mil millones con el Fenoge, el Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía; 8) La Ungrd y la compra de los carrotanques, ollas y pago de coimas que, presuntamente, involucran parlamentarios para tramitar leyes en el Congreso; 9) Las chuzadas a los miembros de las altas cortes; 10) Las decisiones sobre transición energética que nos obligarán a importar gas.

Astutamente Petro, ¿cómo le ha dado respuesta a los mencionados escándalos? CAMBIANDO DE TEMA.

Antes… la Constituyente, y ahora: el ‘fast track’.