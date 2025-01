Retos ambientales para el 2025

El calentamiento global continúa por la emisión a la atmósfera de millones de toneladas de gases de efecto invernadero todos los años, por el consumo de petróleo y carbón principalmente, para la generación de energía.

El tema ambiental está actualmente conectado con todo, y lo que ocurre al respecto es noticia en los mas importantes medios de comunicación. Y no es para menos. Con el cambio climático y el calentamiento global imparable, sin las medidas o soluciones que no se realizan con la eficiencia y prontitud necesaria para frenarlo, los fenómenos climáticos extremos no paran con sus graves efectos económicos, sociales y ambientales.

El calentamiento global continúa por la emisión a la atmósfera de millones de toneladas de gases de efecto invernadero todos los años, por el consumo de petróleo y carbón principalmente, para la generación de energía. La desastrosa deforestación de selvas y bosques que no para, también genera gran cantidad de gases de efecto invernadero; por eso se insiste en frenarla radicalmente y desarrollar planes y grandes proyectos mundiales de reforestación. También es fundamental incrementar la producción de energías renovables como la hídrica, la eólica y solar.

Según un informe de la Organización Meteorológica Mundial ( OMM ), el año 2024 ha sido el más caluroso jamás registrado, culminando una década de calor sin precedentes, con todas sus consecuencias, con olas de calor superiores a los 50 grados centígrados e incendios forestales devastadores acabando con la diversidad biológica y bosques en muchas partes del mundo y sequías de ruina para millones de migrantes ambientales.

En este contexto es bueno recordar la realización en noviembre del 2024 en Bakú ( Azerbaiyán ) de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático ( COP29 ) con la asistencia de centenares de jefes de Estado, científicos, empresarios, académicos y de organizaciones ambientalistas. Un objetivo fundamental, además de concientizar más a nivel mundial el gran problema del calentamiento global, fue el de gestionar recursos económicos para ayudar a los países en vías de desarrollo en sus estrategias para la mitigación y adaptación al cambio climático. Pero desafortunadamente mientras las soluciones " van por las escaleras, la problemática climática va por el ascensor " .

En la COP21 realizada en París en el año 2015- Acuerdo de París - se aprobó hacer lo necesario para que la temperatura planetaria no se incremente en más de 1.5 grados centígrados con respecto a los niveles preindustriales para el año 2030. Pero las proyecciones muestran que la temperatura planetaria estará por encima con sus consecuencias. Y ahora llega de nuevo a la presidencia de Estados Unidos un negacionista que en su anterior mandato retiró a su país del Acuerdo de París y eliminó importantes normas ambientales. Y otras superpotencias económicas y militares gastando grandes sumas de dinero para más armas nucleares, y el calentamiento global no para. Muy complejo todo.