¿Es posible un Acuerdo Nacional?

Esta semana se produjo un hecho trascendente: el presidente Gustavo Petro se reunió con los empresarios más importantes del país para conversar acerca de la posibilidad de construir un Acuerdo Nacional.

Lo único malo de este encuentro es que no se haya dado antes, pues si algo necesita Colombia son grandes consensos, y para ello es absolutamente imprescindible conversar. Hablando se entiende la gente. Supongo que vendrán más encuentros y que a estos se irán incorporando diversos actores sociales, económicos y políticos. Ojalá y así sea.

Los grandes empresarios han dado un ejemplo que bien harían en imitar los partidos políticos y los Gremios Económicos. Fueron a la reunión sin fijar líneas rojas ni hacer exigencias absurdas, como la de Álvaro Uribe Vélez, quien aceptó reunirse con el Presidente para hablar de la reforma a la salud, pero pidió que primero retirara el proyecto de ley. ¿Eso qué es? Esa no es manera de comenzar una conversación. Uribe se equivoca. Pero bien, allá él, está en su oficio. Volvamos a los empresarios. Han dado un paso en la dirección correcta, y ahora podrían hacerlo también los sindicatos, o mejor, lo que queda de ellos, pues Colombia tiene uno de los niveles de sindicalización más bajos del mundo, está entre los diez peores, junto a Bangladesh, Brasil, Egipto, Filipinas, Guatemala, Myanmar y Turquía, entre otros.

Según la declaración presidencial, en el encuentro se trataron varios temas: 1. La educación y su papel en la productividad, para que la economía entre en un sendero de mayor crecimiento, productividad y generación de riqueza. 2. La inclusión territorial. En Colombia existen muchas desigualdades regionales, es prioritario crear desarrollo en todo el país, en especial en la región Pacífico, en la Guajira y en la Orinoquia. 3. Desarrollo productivo de la tierra, una obviedad en la que los neoliberales jamás pensaron, porque era mejor importar alimentos; y 4. Desarrollo de la economía popular, buscando inclusión financiera vía crédito barato, conocimiento y tecnología. La inclusión financiera es fundamental para acabar la desigualdad social y la pobreza. Permite liberar a las personas más vulnerables de los usureros y del criminal gota-gota. Como puede verse, esta no es una agenda ‘mamerta’, comunista, o enemiga del empresariado, como se ha querido hacer ver al Gobierno. No, es una agenda para “desarrollar el capitalismo”, así lo ha reiterado Petro. Estos cuatro puntos pueden y podrían ser complementados con otros, pero sin que signifique un extenso recetario del cual al final no salga nada. Lo ideal es enemigo de lo bueno.

La reunión de esta semana, muestra que sí es posible conversar para llegar a acuerdos y hacer un mejor país. Petro y los empresarios, con Sarmiento Angulo a la cabeza, han dado un ejemplo de civilidad y madurez política. Una democracia de grandes consensos es lo que se requiere. Colombia no puede vivir en guerras perpetuas, como lo quisieran algunos, ni en una polarización política de perros y gatos, mientras el mundo avanza en acelerados procesos de modernización tecnológica y científica. El Acuerdo Nacional, por supuesto, no anula la controversia ni busca crear unanimismo. Es una buena decisión comenzar a hablar con los patronos, quizás después sea más fácil dialogar y pactar con sus empleados. Hay que respaldar esta iniciativa.