El “machismo“ tolimense

Dos destacadas mujeres ocuparon recientemente, los principales espacios noticiosos en la región: la exrepresentante a la Cámara, Adriana Magali Matíz que es, sin lugar a dudas, la candidata más opcionada para ocupar el próximo año la Gobernación del Tolima y, Catherine Camargo-Serrano (así, con el guión intermedio que es, como le gusta a ella, para evitar homonimias) hija, de nuestro recordado Gabriel Camargo Salamanca y la señora Leonor Serrano.

A Adriana Magali, se le increpó, se le señaló, se le acusó, por haber recibido “flores” de un antiguo Jefe Liberal del Tolima. Para los inquisidores de oficio, la ibaguereña ha debido levantarse de la mesa, “echarle encima el tinto” al exministro e increparle por haberse cruzado con ella en un sitio cercano a la Gobernación del Tolima y de paso, recordarle que tenía fotos con Escobar, dicen “las malas lenguas”, principal financiador de la toma del Palacio de Justicia, los días 6 y 7 de Noviembre de 1985, de cuyo contubernio con el Movimiento M-19, emergieron personajes como el que hoy ocupa, la Primera Magistratura de la Nación. La verdad, el tema se diluyó, al no tener un verdadero sustento la acción inquisidora. ¡Qué vaina! No les cuajó a los machistas tolimenses, el “busca-niguas” que, pretendieron enviarle a la Dra. Matíz. Ella, vá poner muy en alto a la mujer tolimense. Con todo respeto por los otros candidatos (as), la abogada de la Santo Tomás y el Externado, tiene “de todo”, para realizar una magnífica labor: inteligente, culta, trabajadora incansable, trasparente, conocedora como ninguna del Departamento, sabe llegarle al corazón de la gente y es… ¡hasta elegante!

De otro lado, Catherine Camargo-Serrano, la hija de Don Gabriel, era prácticamente desconocida en los medios regionales. No aparecía por ningún lado. Tal vez, porque su vida trascurrida gran parte en el exterior, no permitía un mayor conocimiento de ella. De todos modos, desde su juventud, hizo parte de el ‘staff’ ejecutivo de las compañías de don Gabriel en Fusagasugá, la ciudad que los acogió, los hizo suyos y les permitió que se proyectaran a nivel nacional. Muchos conocidos de la familia, la vieron allí en las oficinas de su padre, trabajando como ‘una hormiguita’ , ayudando en el tema contable y financiero. Para Catherine, el éxito en temas económicos no le es desconocido.

“Una gran mujer”, es como la definen muchos de los que la conocen. Enorme aficionada al fútbol (se desempeñó siempre como guardavallas), recibió de su padre, el encargo de coadyuvar a que el equipo de sus afectos, el Deportes Tolima, siguiera brillando más allá de las fronteras patrias. Catherine Camargo sería la primera fémina que llegaría a presidir un equipo de fútbol en Colombia y qué bueno fuera que, ésta destacada jurisconsulta, se convirtiera en el cerebro de nuestro Deportes Tolima. A ver si, ése “machismo” que, a veces es más fuerte dentro de las mismas mujeres, deja que Catherine Camargo-Serrano llegue a presidir, nuestro equipo, el famoso ‘Vino Tinto y Oro’.

No cabe la menor duda que, las mujeres del Tolima, se van a ver muy reconocidas, tanto en la Gobernación con Adriana Magali , como en la Presidencia del D.T., con Catherine Camargo. A ver si… “el machismo” de los tolimenses, les permite dar a éstas dos extraordinarias damas, la verdadera dimensión que ellas poseen: ¡Dignidad & Compromiso!