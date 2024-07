Un poco “panditos” de la cabeza….

Efectívamente, se tiene que ser un poco “pandos”, mejor dicho, con poca profundidad de “cacumen”, para no entender que un renglón económico de rápidos resultados es, el del Turismo.

Desde hace ya varias décadas se ha luchado, sobre todo, en el Sur del Tolima, para que su dirigencia y, particularmente los Alcaldes Municipales entiendan, asimilen, comprendan que, el Turismo en ésta región tolimense puede producir rápidos réditos en metálico. Municipios como Ataco, Rioblanco, Planadas y Chaparral, en ése orden (hoy Municipios declarados como Pdet) , con una poca inversión por parte del Estado, que incluya obviamente, una masiva campaña de lo que es el Turismo en sí, pueden llegar a “coronar” recursos que irriguen fácilmente las frágiles economías de éstas localidades. Y…. de paso, para que en casos como el del “Municipio Dorado del Tolima”, no dependan tanto del “vaivén” de la politiquería, ya que les vá a quedar muy, muy difícil, “robarse el paisaje” que, es el insumo básico para éste sector económico.

Hoy en día, del Turismo habla todo el mundo, cuando la verdad es que, la llamada “Industria sin chimeneas” tuvo su gran impulso, particularmente en Europa, a principios de los años 50´s y, cuando se daba la reconstrucción del Viejo Continente, promovida por los Estados Unidos en el “Plan Marshall”. Proyecto que pretendió -y logró- la reactivación económica de la Europa de la Post-guerra (Francia, Italia, Alemania, etc). Caso aparte fué el de España, la “Madre Patria”, que sostenía una maltrecha economía por su reciente conflicto civil, y el Generalísimo Francisco Franco promovió con la “ayuda americana”, la organización del Turismo en la península ibérica. Ahí estuvo el despegue de ése “filón de oro” que, se inició hace 70 años y que, para el 2023 produjo a España, la visita de 84 millones de personas , según datos de la OMT (Organización Mundial del Turismo).

Y… aquí, por éstos lares, todavía no se entiende que, una cosa es el Turismo y otra la Cultura. (no es lo mismo la sopa, que el seco) Es algo inexplicable. Los planes de desarrollo municipales, no logran “visualizar” el tema del Turismo. Para el caso del Municipio de Ataco, se dejó una irrisoria partida, que pretende promover turísticamente ésa localidad que, modestia aparte, posee hermosos sitios para enseñar al visitante.

No se pueden desconocer tibios intentos por direccionar el Turismo regional pero, desafortunadamente, no son los más acertados en su concepción. Por ahí se ha hablado turísticamente de “La ruta de la insurgencia”, que cobija a Planadas, Gaitania y Marquetalia, cuando la verdad es que, el tema de la rebelión debe albergar, otras localidades como Coyaima, Natagaima y obviamente Ataco. Es importante reiterar que Planadas fue Municipio solamente hasta Diciembre de 1966, cuando la Asamblea del Tolima, lo eleva a categoría de Municipio, separándolo de Ataco.

Son muchos los tipos de turismo que se pueden orientar en el Sur: el de la zona cafetera, el histórico, el del senderismo, el gastronómico, el del canotaje, el de avistamiento de aves, el “rafting” en varios sectores del Saldaña, el del parapentismo, el del turismo religioso, etc. etc. etc. pero…. para ello, se requiere en sus burgomaestres, una cabeza un poco más vasta, más amplia, más moderna, en la concepción del desarrollo económico de sus comunidades.

Adenda: Ojo, con el espejo de Venezuela. Podemos llegar a algo parecido !!!