Vicky…. Presidenta o Presidente ?

Desde la época la de Miguel Antonio Caro y Rufino José Cuervo, siempre se ha sostenido en nuestro país que, el problema colombiano es de gramática, de lingüística y, específicamente de léxico.

Mejor dicho que, unos quieren decir una cosa y, otros entienden otra y, viceversa. Y…. si es el tema es sobre el Estado, el enredo es mucho mayor. Desde cualquier perspectiva que se mire, la maraña es total. Ya sea en asuntos de paz, de seguridad, económicos, de “Mpox” o viruela símica , de política internacional, de “fast track”, de LGTBIQ (que si es con el plus +, o sin el), de Constituyente, del escudo nacional, etc, etc, etc. El “sancocho” tiene de todo y, en muchas ocasiones, la gente aspira es, a “leer entre líneas”, mejor dicho : “Mensajes a Bolivar, para que los entienda Santander”.

Hoy en día y, como diría coloquialmente Germán Vargas Lleras, se van lanzando “Patos al agua”, unos con verdaderas posibilidades de llegar, y otros, para utilizar “la vitrina” mediática y, presentarse al Congreso.

Pero…. hay candidatos de candidatos. A unos, incluso, sus padrinos políticos, “los jalan es, para abajo”. Su poco prestigio público, les resta posibilidades de éxito, en las justas electorales. A otros, el no tener protectores de la tradicional clase política, les suman, más que restarles. Tal es el caso de la valluna Vicky Dávila (Buga 1973), a quien se le ha visto desde un comienzo, abanderando sin ningún padrino político y, con gran independencia, la oposición más sustentada y tesonera al gobierno de Gustavo Petro. Tanto ella, como Jorge Enrique Robledo han sido los dos únicos destacados connacionales que han promovido -desde orillas opuestas- los grandes cuestionamientos a las políticas del actual régimen. Para el caso de Vicky (que es, como se le distinguirá ante los colombianos) ésa actitud, precisamente es, la que la ha “disparado” a las altas esferas de la política nacional, presentándola como adalid de un movimiento supraciudadano que, la está llevando a posicionarse como alternativa de poder, en las próximas elecciones presidenciales. Se espera que los “egos”, no “se tiren el queso”, ya que los otro lado irán, con un solo candidato (a), de lo que no hay duda.

Aunque Vicky ha manifestado en su cuenta de “X” que : “sigo en mi labor como periodista , firme, destapando la corrupción, dejando en evidencia a los politiqueros que le hacen tanto daño al país”, también es cierto que, cada día son más, los colombianos que aspiran a verla como candidata a la Presidencia de la República. Por si fuera poco, y en su calidad de Directora de la revista “Semana”, inicia el próximo 28 de Agosto en Medellín, una gira que la llevará a más de 30 ciudades y regiones de nuestro país, con el propósito de “entender mejor sus desafíos y retos, y ayudar a visibilizar sus logros”.

En el Tolima, ya arrancó la fila de ciudadanos, ciudadanas y ciudadanes que aspiran a oir a Vicky, cuando presente en la capital de nuestro departamento, su posición sobre los diversos temas que afectan a nuestro país. La clase política, también alista sus “blusas” por fuera y, los tennis “Ferragamo”, para asistir al evento.

Dado lo anterior y, para que se dé una sana discusión de filología hispánica, bien vale ir buscando el calificativo para Dávila Hoyos. Si se le debe mencionar como Vicky Presidente o, Vicky Presidenta, de Colombia !!!