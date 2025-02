“Podemos ser diferentes, sin ser enemigos”

Con frases como la anterior y, en entrevista con Yesid Lancheros de “Semana”, Sergio Fajardo presentó una “cascada” de importantes enunciados que, sin lugar a dudas, provienen de un candidato a las próximas elecciones Presidenciales.



Fajardo, aunque no acepta escuetamente su candidatura, sí la define como de “una gran probabilidad”. Lo cierto es que, el exgobernador de Antioquia, sin haber oficializado su aspiración, aparece siempre en el “podium” de todas las encuestas de opinión, sobre la intención de voto para la Presidencia de la República. El exalcalde de Medellín deja entrever en la mencionada entrevista que, su propuesta viene totalmente “repotenciada”, aumentada, fortalecida y es, totalmente distinta a las tradicionales proposiciones en nuestro país. Y…. es discrepante, puesto que, se presenta como una opción alejada de los “visos” de derecha, centro o izquierda que, flacos favores le han prestado a la nación colombiana, fuera de polarizar, enemistar y fomentar el odio y la confrontación entre los mismos compatriotas.

La propuesta de Sergio es diferente, diríase de concurrencia, de convergencia, de unión, a donde pueden llegar sin ningún impedimento, los colombianos que consideren que las extremidades políticas, a las que se ha visto alocadamente abocada en los últimos lustros, la nación colombiana , no han conducido a nada positivo y, el país se va quedando cada vez más atrás, rezagado frente a la vertiginosa carrera del desarrollo socio-económico mundial.

Fajardo insiste que, en todos, absolutamente en todos, los movimientos sociales y políticos de nuestro país, existe gente muy buena, extraordinariamente valiosa, para hacer parte de su proyecto por Colombia. Para Fajardo Valderrama, el acuerdo de unos mínimos “sobre lo fundamental” debe conllevar : palabra, decencia, honestidad, anticorrupción y rigor de la política, postulados éstos que son plenamente compartidos con su “partner” Jorge Enrique Robledo, de Dignidad y Compromiso, de quien anota : “Con Robledo no compartimos algunas cosas pero…. ahí estamos”, siendo éste, un claro ejemplo que, no se requiere el “unanimismo” para sacar avante un proyecto político.

En el nuevo contexto de Fajardo, el mundo digital -las redes- van jugar un factor fundamental en la cercanía con la gente, sin renunciar a los principios de manera coherente y reinvindicando las tesis, por las que constantemente ha luchado. El punto original de apoyo político será sin lugar a dudas, el Partido “Dignidad y Compromiso” que, sacará listas al Congreso para las próximas elecciones. El tolimense Jorge Enrique Robledo, hará parte de ellas, ha dicho el reconocido profesor universitario.

Finalmente, bien vale traer a colación, algunas de las frases más destacadas de Fajardo en la entrevista de “El Debate“ de la Revista Semana: “Yo no me muevo por odios, ni por venganzas , ésa polarización, hay que acabarla”, “Petro tiene la capacidad de orientar los reflectores hacia él” (monta “show” todos los días) “Traslada las responsabilidades al gobernar” (le hecha la culpa a los demás por su debacle) “La forma como se llega al poder, así se gobierna” ( Si se llega con engaños, se gobierna con engaños), “Petro es hábil en la confrontación, no en la conducción” (Le gusta es la pelea, no gobernar). “Ojalá que no pase nada grave en Colombia….”

Adendo: Sergio Fajardo estará en Ibagué el Lunes 17 a las 6 PM, en Librería “Pérgamo” Calle 40 # 4i-16, hablando sobre educación. Coordinará el conversatorio Alfonso Reyes Alvarado exrector de la Universidad de Ibagué.