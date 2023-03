La violencia contra la mujer

Mujeres relativamente prestigiosas han sido personajes centrales de varios escándalos políticos, hechos que en los medios periodísticos, transitoriamente, han ocultado problemas de violencia en las cuales la mujer ha sido víctima.



Las cifras visibilizan la magnitud de los innumerables hechos de violencia contra la mujer en Colombia y el Tolima. En el diario El Tiempo se divulga una cifra de 827 mujeres asesinadas entre enero y octubre del 2022, un total de 58.117 fueron víctimas de otras manifestaciones de violencia intrafamiliar, entre éstas por abuso sexual, en Colombia.

En el Tolima, hasta agosto del 2022, se habían cuantificado “1.673 casos de violencia intrafamiliar o de género, 547 casos de violencias sexuales y 1.126 casos de violencias no sexuales”.

Samantha Marroquín Calderón, en la investigación realizada en la universidad del Rosario (2022) cuyo título es: ‘Análisis de la violencia de género en la ciudad de Ibagué’, divulga que en la capital del Tolima, “tan solo en los últimos meses del año 2020, según la Red de Mujeres de Ibagué, se tramitaron más de 300 denuncias de violencia de género en la pareja generando un promedio de 5 casos recibidos al día (Robayo, 01 de diciembre de 2020). No obstante, se estima que muchas mujeres aún no denuncian su situación de violencia”.

Se vive un ambiente de violencia en Colombia, que se acrecienta, sin la ilusión de que se salga de ello, porque ya se naturalizó a nivel nacional la violencia en sus mil formas, incluso en la cultura nacional, en la vida familiar, no parece que haya predominio de valores que fortalezcan la convivencia social pacífica; no hay respeto por las ideas diferentes de los demás, no predomina el valor de la justicia, y juntos alimentan el estado de violencia generalizada que se percibe.

En cuanto a la mujer, se han expedido normas que pretenden proteger los derechos de la mujer en relación con los del hombre.

Entonces, el problema no es la falta de normas, la más reciente, la ley 1761 de 2015, sobre el feminicidio, tipificado como delito autónomo cuando la víctima es una mujer por motivos de género. La problemática tiene que ver con la actuación de los sujetos.

Recomiendo la lectura del artículo de la politóloga y doctora en filosofía, Angélica Bernal Olarte, que publica el diario El Tiempo, Razón Pública (20 de marzo de 2023) en la que dice: “Desde la lucha feminista y, más recientemente, en las leyes colombianas se reconoce la existencia de una pluralidad de hechos que configuran un fenómeno extendido que atenta contra la integridad física, mental, económica y contra la vida de las mujeres de todas las edades, condiciones, orígenes, clases sociales, pertenencias étnicas, orientaciones sexuales o identidades de género”.

Si la violencia contra la mujer es un producto de nuestra cultura, de nuestra forma de ser y de sentir, sólo con la participación de todos, individualmente y en grupo, podremos intervenir en la mejora de esta situación alarmante.