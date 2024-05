Ahora, a hacer que las cosas pasen

El sábado pasado fue aprobado el plan de desarrollo “Ibagué para todos 2024-2027”, los gestos de celebración y la alegría en las caras de los funcionarios del gobierno Aranda eran evidentes luego de la novela que se vivió en el Concejo municipal por cuenta de la ley de bancada que obligaba a dos concejales conservadores a votar negativamente el proyecto de acuerdo aún a costa de su propio criterio político y técnico. Al final doce concejales votaron por aprobar el plan de desarrollo “Ibagué para todos”. El anuncio oficial frente a la aprobación fue que la administración ya tiene la hoja de ruta para estos 4 años de progreso.



Por supuesto que la aprobación es un logro importante, sin embargo, este hecho no deja de ser un paso normal y casi seguro en la corta carrera de un gobierno. No recuerdo que algún concejo haya negado el proyecto de plan de desarrollo de un gobierno municipal. Por lo general ocurre lo que en esta ocasión ocurrió, se adelanta el debate, durante la negociación política se incluyen y sacan artículos, y al final el gobierno pone a funcionar las mayorías que se tienen conformadas.

Lo que viene ahora es hacer que las cosas pasen, situación mucho más compleja, alcanzar el puerto definido en la hoja de ruta es el verdadero reto, ese es el desafío de la alcaldesa Johana Aranda y su gabinete. De nada sirve tener una cantidad importante de estrategias y proyectos, un presupuesto de cinco billones de pesos para ejecutar si a medida que va pasando el periodo y las vigencias no se concretan las inversiones o no se ejecutan eficientemente los recursos, y peor aún si las acciones no logran cumplir las metas.

La buena noticia es que no debería ser muy difícil para la alcaldesa que las cosas pasen en su gobierno, cuenta con las mayorías en el cabildo ibaguereño para sacar adelante las autorizaciones que requiere, entre ellas un crédito para inversión en infraestructura. También cuenta con un gabinete que trabajó en la formulación del plan de desarrollo. Además, tiene el apoyo de representantes a la Cámara de la coalición del gobierno Petro como Olga Beatriz Gonzales y de Carlos Eduardo Osorio. Y claro, la Gobernadora Adriana Magaly Matiz también ha expresado su apoyo a las iniciativas de la alcaldesa. Y si del apoyo del sector gremial se trata, también lo tiene.

Por eso, hacer que las cosas pasen no parece tan lejano. El llamado para todos aquellos que queremos y luchamos por una mejor Ibagué es pasar del compromiso a involucrarnos, alcanzar las metas del plan municipal de desarrollo Ibagué para todos no es una tarea exclusiva de la alcaldesa y de su gobierno, no es suficiente con que diferentes sectores se comprometan para quedar bien, es fundamental que todos en Ibagué hagamos las tareas que nos corresponden. Evidentemente es necesario que la alcaldesa quiera contar con los apoyos ofrecidos.