Reactivación económica al Congreso

Con la instalación del tercer periodo del Congreso de la República se definieron las directivas de las comisiones y del Senado y la Cámara.



La importancia de estas dignidades está en el debate y aprobación de la agenda legislativa, entre los proyectos que el gobierno Petro presentará están los de la agenda económica.

El gobierno afirmó que el Congreso será un actor de primer orden para lograr la reactivación económica ya que tramitará una ley que ofrezca exenciones fiscales para estimular la reactivación. Algunas propuestas como la reforma a la regla fiscal también deben ser aprobadas por el senado y la cámara de representantes.

El debate de estos proyectos tendrá una primera prueba de fuego política por causa de las denuncias por corrupción contra el ministro Bonilla. También será interesante ver la actuación del recientemente nombrado ministro Reyes, antes mr. Taxes hoy mr. Trade, ojalá le vaya mejor en su desempeño como ministro que como le fue como gerente de la DIAN.

La gran amenaza para avanzar en la agenda de reactivación económica que presentará el gobierno es el mismo gobierno y el interés de mantener una agenda política de cambio constitucional sobre la agenda económica de coyuntura. El recientemente nombrado ministro de la política, el ministro del interior Juan Fernando Cristo, planteó la tarea de construir un primer acuerdo nacional en el que la participación del sector privado es fundamental. Evidentemente la inflación, el desequilibrio fiscal, y el bajo ahorro presionan la recuperación económica del país.

Uno de los proyectos más relevantes es la reforma tributaria. Las preguntas que se han planteado los expertos y economistas con relación de esta y la reactivación económica es la pertinencia de la reforma para lograr en el corto plazo las metas de la reactivación.

Una pregunta, que no es menor, es si el proyecto que se va a presentar es una reforma tributaria o una ley de financiamiento. Acordémonos que desde hace varios años se viene pidiendo una reforma estructural pero no se ha logrado hacerlo, lo que se ha hecho es financiar el gasto del estado. Y desde la sabiduría popular la pregunta es cómo cobrar más impuestos si la inversión está frenada por la soberanía económica que está buscando el gobierno y la producción muy restringida, por no hablar de los niveles de desempleo.

La estrategia de reactivación económica del gobierno colombiano comprende la modificación de la regla fiscal. Ya en el pasado escribí sobre esto, sin embargo, no sobra decir nuevamente que es muy mala idea hacerlo de cara a los compromisos con el FMI y la OCDE.

Esta semana ya se empiezan a conocer las iniciativas, desde este espacio estaremos muy atentos sobre el debate de las iniciativas y la participación de nuestros congresistas.