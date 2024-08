Los atentados a la estación de policía de Anzoátegui usando drones con explosivos es sumamente grave, un hecho inédito, nunca antes visto en nuestras tierras, una situación alarmante que no puede dejarse pasar por alto tan fácilmente, que reclama la atención de todos.



Los tolimenses nos ponemos al lado de la Gobernadora Adriana Magaly Matiz para exigirle al gobierno del presidente Petro que no se hagan los locos con esta situación, que no desatienden tan olímpicamente la solicitud de la gobernadora de atender los problemas de seguridad que se están viviendo en el territorio tolimense. El Ministro de defensa Iván Velásquez debe poner toda la atención a lo que está ocurriendo en el Tolima, no basta con una escueta opinión de la viceministra Daniel Gómez Rivas.

Preocupa que ninguno de los tolimenses que están participando del gobierno nacional se haya pronunciado ante este atentado terrorista. No leemos los twitteres ni las opiniones sobre este tema. Los tolimenses nos quedamos esperando un pronunciamiento de solidaridad de parte del Ministro Guillermo Alfonso Jaramillo. A propósito de tolimenses en el gobierno Petro, casi nulo fue el cubrimiento noticioso de la salida del viceministro de educación Oscar Sánchez, nos están debiendo un análisis sobre su renuncia.

También preocupa no ver un acompañamiento firme de toda la bancada parlamentaria del Tolima a la gobernadora, revisando las declaraciones de los congresistas frente a los hechos ocurridos en Anzoátegui solamente el senador Oscar Barreto Quiroga se refirió al tema mediante un mensaje de Twitter, ni siquiera el representante Gerardo Yepes, oriundo de Santa Isabel, municipio vecino de Anzoátegui se pronunció, tampoco lo hicieron los otros 5 representantes. Una pregunta, ¿Alguien en el Tolima conoce la opinión del representante a la Cámara por las víctimas Haiver Rincón Gutiérrez?, ¿me pueden decir para que sirve esa curul?

Volviendo al tema de la inseguridad en el Tolima, es importante decir que los grandes esfuerzos que se realizan en el departamento se eclipsan con hechos como el de Anzoátegui.

La excelente noticia de la escuela regional de café recientemente inaugurada en el municipio del Líbano por la gobernación y el comité departamental de cafeteros, en donde se formarán a 4 mil jóvenes de los 38 municipios cafeteros del Tolima, son opacados por acciones al margen de la ley.

No tienen ninguna justificación este tipo de atentados, que mientras el gobierno Matiz está adelantando incalculables esfuerzos por brindar a los jóvenes oportunidades para su proyecto de vida, la negligencia originada desde la política de la paz total nos lleve de regreso a las épocas oscuras de la inseguridad en nuestros municipios.

El hecho de la semana pasada en Anzoátegui deja varios interrogantes: ¿Qué está pasando con la inteligencia militar?, ¿Dónde está la dotación de capacidades tecnológicas para repeler este tipo de ataques terroristas?, ¿Por qué las disidencias de las farc están realizando estos atentados en nuestro departamento?, preguntas que ameritan un poco más de atención de parte de todos en el departamento.