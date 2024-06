La Reforma Pensional y la Publicidad Engañosa

La reforma pensional que ha sido aprobada en cuestionables formas, las mismas formas de las cuales se ha valido la actual oposición, antes partidos de gobierno, para aprobar, aplaudir y pupitrear una de las iniciativas del gobierno actual, que mayor polémica ha generado y que intenta poner fin a la segregación de un sistema pensional que en la actualidad ampara a tan solo 36% de los colombianos, donde se subsidia las pensiones más altas, ante la mirada impávida de contribuyentes que ven cómo se archiva el proyecto de ley para disminuir salarios y privilegios onerosos para congresistas y con unos costos para el fisco altísimos que inclusos, son sufragados con los impuestos de los que tiene una nula posibilidad de acceder a una pensión.

Lejos de la polémica y el revuelo que ocasiona las formas en el proceso de aprobación de una reforma pensional, este debate de casi un año logra consenso nacional en dos temas; el primero, reformar un sistema privada basado en el ahorro que no cumple las expectativas de los pensionados y un segundo, donde existe una inminente necesidad de que los adultos mayores en Colombia cuente con una mesada, subsidio vital que los aleje de los índices de pobreza extrema y multidimensional; Pero llama la atención la publicidad con la que desde los canales institucionales se tan publicitando la aprobación de la reforma pensional.

Ahora bien, igual de cuestionable la publicidad alrededor de la reforma pensional que circula en horario prime time de los canales nacionales y con el sello Colombia Potencia Mundial de la Vida, en ella se ven jóvenes o adultos menores de 50 años que divagan sobre la posibilidad de pensionarse y el comercial afirma que la utopía de la pensión, se va ser realidad, por lo que es importante aclarar a los menos desprovistos varias cosas, que la reforma aprobada no es un símil de la Malla Danesa que protege a todos sin distingo y en igualdad de condiciones, que uno de las mayores falencias de los sistemas pensionales de pilares es la informalidad laboral y empresarial indicadores muy altos es Colombia y si a lo anterior le sumamos que esta publicidad atenta de forma directa contra la productividad del país, cuando se envía un mensaje institucional que un ciudadano puede lograr una pensión sin trabajar e incluso sin aportar nada al sistema, además esta misma publicidad, no aclara las diferencias entre pensión y el subsidio de vejez que está muy lejos del valor de un salario mínimo mensual.

Entonces, que la publicidad cumpla con la función, no es fácil lograr una pensión ni acá ni en Dinamarca, ni en ninguna parte del mundo, además por si no están enterados, uno de los grandes retos de la reforma pensional lo tuvo que lidiar al ministerio de hacienda, para proyectar el aval fiscal, lo que indica que los recursos son escasos y es inviable fiscalmente en el largo plazo, temas que el comercial no ahonda, la Publicidad está chévere pero no se deje engañar, para lograr la pensión hay que trabajar