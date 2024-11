30 años Inspirando

Aludo a la legendaria frase de la canción de Carlos Gardel donde afirma que veinte años no son nada, para hacer una especial mención desde este digno espacio donde se me viene permitiendo expresar mis opiniones.

Lo anterior, para remembrar la llegada en 1994 de la Universidad Cooperativa de Colombia a la tierra de la tambora que más que traer una oferta de formación profesional representó la oportunidad para muchos paisanos y coterráneos de municipios de sur y oriente del Tolima y el alto Magdalena de lograr el sueño de ser profesionales sin migrar a capitales y trabajar y estudiar para cumplir los sueños.

La primera anécdota significativa es que la Universidad Cooperativa llega primero a Espinal y un año después a la Capital de los Tolimenses, funcionarios del sector judicial e institucional, del sector público y financiero los primeros en depositar los sueños, los frutos fueron tempranos; Diputados, Alcaldes, Jueces, Personeros, Notario, Registradores, Concejales, Gerentes y Directivos fueron llenando las plazas que durante años eran ocupadas por personas tituladas oriundas de Ibagué y Bogotá, la posibilidad de contar con una salario les permitió ingresar a la Universidad, pero aún faltaba más. Los costos hacían la oferta poco accesible para padres y jóvenes, por ellos los convenios y los apoyos de alcaldías y entes territoriales fueron un gran impulsor para que más personas se vincularan y lograran ese anhelado titulo profesional.

Como profesor son muchos los sueños cumplidos, y es mediante la educación y gracias a la presencia de la universidad en el territorio que he visto a personal de cargue y descargue transformándose en ejecutivos y directivos, he visto emprendedores exportar y generar empleo, he visto a ayudantes de mecánica y de construcción transformarse en abogados e ingenieros y he visto también a una chaparraluna y a una purificence que llegaron a trabajar en casas de familia para pagar sus estudio y convertirse en contadoras y revisoras fiscal de varias compañías, así como he tenido vigilantes de estudiantes y luego como egresados a cargo de la dirección y con más de 100 personas en una organización.

Hoy más que nunca estas menciones son importantes, las Universidades están enfrentando retos complejos y gallardos y donde el dinero fácil sumado a la alta tasa de desempleo juvenil hace cuestionarse sobre la viabilidad de ser médico, ingeniero abogado, administrador o contador, pero no tener un titulo profesional o no contar con universidades en la región disminuye la productividad de la fuerza laboral y la competitividad en los territorios. Razón por la cual, desde el medioevo a la fecha y durante muchos años más, la educación y la profesionalización será la alternativa para dignificar a los que no heredados ni un apellido, ni un titulo nobiliario, ni un gran capital, ni contamos con talentos excepcionales, contar con un titulo profesional es y será una gran alternativa para aportar a la sociedad y transformarse no solo como persona y a los que nos rodean. Felices 30 años UCC Espinal y el reconocimiento a los directivos, a los que han creen en este proyecto a y sus más de 4000 egresados.

*Profesor Universitario