¡Bienvenidos migrantes a Colombia!

La parrilla de noticias de inicio de febrero que además de turbulentas, permiten construir desde este espacio algunos argumentos tangibles sobre fenómenos y desafíos sociales que enfrentan los ciudadanos del país y que en algunos casos guardan similitud con los vecinos de América Latina, en temas de migración, los atisbos de guerra comercial con el histórico y principal socio comercial de Colombia, los Estados Unidos a cuenta de la deportación de connacionales, lo cual permitió que todos conociéramos las abismales cifras y lo desgarrador de un fenómeno que parece que no tiene fin.

Así mismo, considero que la desidia del Estado, no solo el actual sino los anteriores, han contribuido a potenciar este fenómeno, el conflicto armado recrudecido, la falta de acceso a servicios básicos y a educación, el incumplimiento de las promesas electorales y la rampante corrupción, han erosionado las posibilidades para muchos jóvenes del país, que consideran como una opción ofrecer su mano de obra en el exterior con empleos paupérrimos e incluso que van en detrimento con la formación de muchos tecnólogos, profesionales y posgraduados que se fugan ante la incertidumbre de un país.

Ante el arribo digno de migrantes, el país no les muestra la mejor cara; de las 19 carteras ministeriales, donde 11 de corte social tiene indicadores negativos como el colapso del sistema de salud, la disminución de rubros destinados a los subsidios para vivienda, los recortes presupuestales a muchas de estas carteras, la baja ejecución del ministerio de la igualdad y el tratamiento secundario que han recibido el ministerio de las culturas que durante casi un año estuvo sin jefe y ministerio de deportes que no logró gestionar los recursos de unos juegos panamericanos ni cumplir con la promesa electorera del presidente de unos juegos Intercolegiados nacionales, sumado a la ausencia en el aeropuerto de personal del departamento de prosperidad social que seguro no llegaron por ser domingo al coctel de bienvenida donde se deberían recibir a los migrantes con flores, música y banderas.

Finalmente y luego que en el aire se les negara el aterrizaje a su propio país y ya pasando el guayabo de la deportación, la incertidumbre y el Jet-Lag por el largo vuelo, encontraron en directo y en televisión nacional pocos cambios, vieron que no es por meritocracia, ni con títulos, ni mediante carrera diplomática, como se logra ser canciller, que no importa las denuncias y demandas, por misoginia, acoso o maltrato a la mujer, limitantes para ser asesor presidencial o director de RTVC, que según la vicepresidencia el conflicto armado esta peor que otras épocas y que sus tías están debajo de las camas en el Cauca resguardándose del fuego cruzado, que en el Plateado no hay presencia estatal por falta de sinergia institucional, que las noticias muestran 12 mil desplazados del Catatumbo y un Presidente que ante los problemas invoca al coronel Aureliano Buendía. Bienvenidos a Colombia Potencia Mundial de la vida o de la galaxia, según como lo vean.

*Profesor Universitario

