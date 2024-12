La importancia de la asistencia técnica agrícola

La asistencia técnica agrícola es un servicio especializado fundamental para la producción agrícola y la seguridad alimentaria, que consiste en brindar orientación a los productores para mejorar la competitividad, sostenibilidad y rentabilidad de sus cultivos.

De acuerdo con el artículo 3 de la Ley 607 de 2000, la cual reglamenta la asistencia técnica directa rural, se define como el “Servicio que comprende la atención regular y continua a los productores agrícolas, pecuarios, forestales y pesqueros, en la asesoría de los siguientes asuntos: en la aptitud de los suelos, en la selección del tipo de actividad a desarrollar y en la planificación de las explotaciones (…)” (Art. 3, Ley 607 de 2000).

En Colombia han existido múltiples actores que han prestado el servicio de asistencia técnica agrícola, tales como entidades públicas, gremios de la producción, empresas privadas y profesionales particulares. Dentro de este sistema, algunas prácticas que se destacan son los eventos de capacitación, acompañamiento en terreno para la formulación de soluciones técnicas, transferencia de conocimiento, entre otras prácticas. Bajo los parámetros para medir su impacto se encuentra: la eficacia de los insumos utilizados, la efectividad con relación en los objetivos planteados, la productividad obtenida y la calidad del producto.

Sobre los parámetros de medición de impacto, resulta fundamental la participación del conocimiento científico para alcanzar objetivos. Esto adquiere mayor relevancia ante el escenario actual, si se tiene en cuenta una proyección de aumento de la población global hasta el año 2100, para lo cual se necesitará producir alimentos en un contexto de cambio climático, pérdida de biodiversidad y degradación ambiental. Por esta razón el profesional en la ingeniería agronómica es vital al ser el puente entre la producción, las condiciones socioambientales, el uso de la tecnología y la regulación, especialmente por medio de la investigación aplicada y la asistencia técnica.

Por ello, la asistencia técnica desempeña un papel fundamental en el desarrollo del sector agropecuario. Sin embargo, según el último Censo Agropecuario Nacional (2014), en Colombia solo el 16,5% de las Unidades Productoras Agropecuarias (UPA) en zonas rurales reportaron haber recibido servicios de asistencia técnica. Esta limitada cobertura tiene un impacto tangible en los rendimientos agrícolas, como se evidencia en la Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA) de 2019. En esta encuesta se analizaron las causas del rendimiento en diversos tipos de cultivos, destacando que, entre los cultivos permanentes, aquellos respaldados por un servicio de extensión agropecuaria funcional, como el café, mostraron un 17% de buenos rendimientos atribuidos a una asistencia técnica adecuada. En contraste, cadenas productivas como la caña panelera y el plátano presentaron porcentajes significativamente menores, con un 6,7% y un 9,3% respectivamente (DANE, 2019).

Si se analiza desde una perspectiva global, los resultados son más evidentes. Según las estimaciones de Torres, Dávalos y Morales (2021) para el caso colombiano, en 2013 el promedio de subsidios gubernamentales destinados a la asistencia técnica agrícola fue de 257 dólares por hectárea. Este apoyo resultó en un incremento significativo en los ingresos de las Unidades Productivas, pasando de 687 a 1467 dólares por hectárea en promedio. Este aumento del 50,4% del valor de la producción, significa un ratio costo-beneficio de 3:1. Es decir, por cada dólar invertido en asistencia técnica, el productor obtuvo un retorno de 3 dólares en beneficios agrícolas.

Lo anterior demuestra la necesidad de invertir recursos públicos en asistencia técnica y extensión agropecuario en beneficio de las comunidades rurales. No obstante, los niveles de cobertura, especialmente en las zonas rurales dispersas, siguen siendo insuficientes. En el caso del departamento del Tolima, el Plan Departamental de Extensión Agropecuaria resulta fundamental, al igual que el acceso a proyectos productivos apalancados con recursos del gobierno nacional. En últimas, fortalecer la provisión de asistencia técnica e incrementar las inversiones destinadas a este propósito, logrará impulsar la productividad, promover el bienestar social y fomentar prácticas agrícolas sostenibles que protejan el medio ambiente.

Luis Armando Castilla Lozano

I.A. M.Sc. Ph.D.

Presidente ASIATOL

