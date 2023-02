Nuestra representante en la Cámara OLGA BEATRIZ GONZÁLEZ, anuncia una propuesta, muy interesante con el tema “EL PODER PARA QUÉ”, columna que será quincenal en el diario Nuevo Día. Hoy me adelanto con esta columna, primero, solicitándole de manera muy respetuosa revisar el camino que ha tomado la confrontación política en la cual avanza la agenda electoral del 2023, en el intento de conquistar la Gobernación del Tolima, e igualmente interesada en ella la dirigencia del Conservatismo. Esto ha propiciado un enfrentamiento de gran polarización, en el cual la ofensa, el desprestigio y el odio partidista se han unido como “lucha de titanes”, que solo desean destruirse. Varios columnistas de El Nuevo Día como Guillermo Pérez Flórez, Cicerón Moya Flórez, han manifestado su rechazo. Mi primera columna del año sobre herederos políticos (enero 21) reseñó, la importancia de la historia política heredada, y la responsabilidad de sus herederos. Luego, la segunda columna “la violencia busca nicho en la ideología partidista” (febrero 4), en la cual se alerta sobre el camino de polarización que conduce a la violencia partidista. Hoy, con la columna el Poder para qué, parodiando a nuestra representante, busco su atención, su buena voluntad y sensatez, para rechazar aquello que, según mi opinión, se ha convertido en una “Historieta de Héroes y Villanos”, en el que quieren convertir al establecimiento Liberal y, por supuesto, igualmente el Conservador.

Todos entendemos que en el proceso político son inevitables las maniobras y luchas políticas para establecer un “Norte Político” como condición de primer orden para conquistar opinión. No se siente todavía este norte político en ninguna de las ideologías. Para tener un poco más de claridad. El filosofo estadounidense William James conceptúa “la manera de analizar las cosas, que triunfe al final, será la que más huella deje, en la tendencia normal de opinión”. Me pregunto ¿será que este crear “Historietas de Héroes y Villanos” en el que unos luchan por imponer el bien, que según ellos, otros no lo han hecho… dejará esto huella en la opinión pública? Se suscitaran muchas respuestas frente a ello, solo anuncio una, psicológicamente muchos optaran por unirse a los que más son atacados; como simple solidaridad humana…

En un momento reciente de la historia se recuerda a JUAN CARLOS ECHEVERRY, presidente de Ecopetrol, cuando expresó a otras petroleras: “tenían más dinero que buenas ideas”. Esta expresión encaja muy bien, cuando continuamente se escucha; tanto dinero invertido, en tal, o cual proyecto para un mínimo de beneficio obtenido... rápidamente se da respuesta, se robaron mas de la mitad de lo destinado “corrupción”, pero además de eso, existen otras causas, como por ejemplo, escasean los asesores expertos, idóneos para conocer bien los proyectos antes de iniciarlos; o sea, es necesarísimo crear una fábrica de ideas comprometidas a generar “valor público” que permita atender con incontables beneficios a las comunidades, cortando de tajo el “despilfarro” que es común en todas las administraciones.

La pregunta es, por qué el Liberalismo y el Conservatismo con todos sus equipos no se ocupan mejor por crear “fábrica de ideas” comprometidas a generar “valor público”.

Estimados políticos, hay que recordar que el pueblo cada día es más sabio…