Según la ONU Mujeres y la UIP, en su estudio Mapa de Mujeres en la Política, a primero de enero de 2023, las mujeres en puestos del Ejecutivo y parlamentos seguían siendo una minoría. Un pequeño grupo actúa como Jefes de Estado o de Gobierno y están totalmente subrepresentadas en el liderazgo gubermental.

Las mujeres representan tan solo el 11,3 % de los países con Jefes de Estado (17 de 152) y el 9.8% de los que tienen Jefes de Gobierno (19 de 193) y escasamente el 22,8% son ministras de gabinete.

En Colombia, también se conserva dicha brecha. Estudios de 2022 dan cuenta de que en la Cámara de Representantes solo el 19% son mujeres y en el Senado un 21%. Y las mujeres electas en las pasadas elecciones regionales, por ejemplo para gobernaciones, disminuyó pasando del 16 % en 2015 a 6% en 2019.

Poco que decir en cuanto a que ocupen carteras cruciales, porque están relegadas a las de Derechos Humanos, igualdad de género y protección social en su gran mayoría, tanto en Colombia como en el mundo. Además, siguen siendo las más amenazadas como candidatas, votantes o ejecutivas de lo público.

Por eso, sin duda alguna, quedará para los anaqueles de la historia del Tolima y del pais, que luego de 162 años de fundado este departamento tendrá una primera mujer Gobernadora elegida por voto popular. De no pasar nada extraordinario e inesperado, Adriana Magaly Matiz amanecerá, justo dentro de 8 días, siendo ese referente histórico-político.

Y por eso creo que de la primera Gobernadora del Tolima, más que cambio de formas, estilos, maneras y puestas en escena, que son necesarias al gobernar, se anhela que su sensibilidad innata, consagración, sentido de alteridad, condición materna, solidaridad, inteligencia, disciplina y capacidad de escucha se traduzcan en acciones que redunden en beneficio de las comunidades más necesitadas y marginadas.

Pero también, que su energía vital se irradie en favor de sectores económicos tradicionales y emergentes que reclaman un espacio para fortalecerse, madurar o ser más visibles al mercado, los negocios y las oportunidades. Tambien, los nuevos profesionales y emprendedores requieren de un gobierno altamente sensible que no les ponga trabas, sino que se convierta en el mayor promotor e impulsor de sus iniciativas para presentarlas a Colombia y el mundo.

Que el sutil, pero contundente toque femenino que tendra a cargo en el poder regional, sea capaz de aglutinar para trabajar en equipo con todos los sectores, con los mejores y más capaces en un liderazgo inteligente y acertivo.

Una enorme, pero sin duda bonita responsabilidad tiene sobre sus hombros Adriana Magaly Matiz como primera Gobernadora del Tolima, pues se espera que no sólo rompa mitos sobre las mujeres en el poder y sus acciones ejecutivas de alto impacto y beneficio general, sino que en sí misma ya se convirtió en referente de miles de mujeres de esta tierra que aspiran a seguir sus pasos en lo público y la política y que quieren pelear por una oportunidad como esas. Buen viento y buena mar.. las mejores y más acertadas decisiones autónomas la acompañen.

Colorario: No menciono aqui el caso de la candidata Aranda que está en clara contienda por la Alcaldía de Ibagué, por dos razones; una, sus posibilidades de ganar no son tan claras por los empates que le muestran las encuestas; y dos, porque de ganar, no sería la primera alcaldesa de Ibagué elegida por voto popular. La primera fue Carmen Inés Cruz. Aunque las dos son referentes de la lucha que las mujeres han dado en la política que no es un mundo nada fácil, más allá de críticas y reparos que pueden hacerse.