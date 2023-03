Reforma laboral - bomba social

He insistido sobre el concepto de equidad como un valor mayor de nuestra democracia, que permita un día ojalá no lejano, lograr alguna igualdad en nuestro país.

Durante décadas somos el acumulado de desaciertos, concentración de riqueza y poder, de lo que hemos denominado los oligopolios, unos en la política otros en la empresa privada.

En ese tránsito de intereses, algunos fanáticos que ideologizan los temas importantes, siguen planteando la lucha de clases y la generación de odios para continuar en la confrontación, que no conduce a las soluciones que necesita el país. No puede ser, que se siga cargando a la clase media con el peso de llevar nuestra economía a una escala mejor, pues en este sector de nuestra sociedad, es donde existe el pequeño y micro empresario, que en gran mayoría aporta el empleo formal con el que contamos en nuestro país, en ese sentido la reforma laboral como está planteada, perjudica enormemente al empresario pequeño y micro, pues le adiciona una carga que no pueden soportar.

No por mejorar a unos se puede ir en detrimento de otros, quienes se arriesgan a asumir responsabilidades, pagar impuestos y arriesgar capital, no pueden verse afectados, son los valientes motores del desarrollo de nuestra economía, que se suman a los informales, en esas economías de supervivencia que forman en grado sumo la base popular de nuestra economía, la reforma laboral no solo puede ser la lista de mercado de los sindicatos, sino el encuentro común con los empresarios, el gran consenso por el trabajo y la productividad colombiana. Debemos pensar de manera incesante como conciliar posiciones e intereses, como beneficiarlos a todos sin perjudicar a ninguno.

Colombia necesita conciliación, no radicalización, la confrontación no puede seguir siendo el arma poderosa de los odios, el arma poderosa de los oligopolios. Desde esta tribuna de opinión, convoco a la construcción de escenarios propositivos sin sacrificar la institucionalidad, ni la independencia de poderes, menos la seguridad y el ejercicio de autoridad, imponiendo siempre la equidad y cuidando a los que arriesgan y luchan por aportarle al país.

¡Hagamos región y apoyemos lo nuestro!

Lo invitamos a seguir leyendo aquí

https://digital.elnuevodia.com.co/library