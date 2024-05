¿Qué tipo de vida estás viviendo?

¿Estás haciendo lo que realmente quieres hacer? Si sientes un vacío interior que no entiendes, debes revisar qué es lo que no estás haciendo que quisieras hacer. Debes despertar el poder natural que está en tu interior, dejando de lado el miedo en todas sus facetas y manifestaciones, para poder llegar a ser realmente libre y poder sentir la alegría y el gozo de estar vivo. Hoy es el momento perfecto de hacer todo lo que siempre has querido hacer, aunque creas que no lo puedes hacer, que no tienes las habilidades, dones o cualidades. Si empiezas a bailar y te sueltas, disfrutarás intensamente cada melodía y no estarás pensando si lo haces bien o mal y lo que hagan y digan los demás dejará de ser tu prioridad.