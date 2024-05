¿Qué tipo de vida estás viviendo?

La vida es un total misterio. Hoy la tienes y en un segundo la puedes perder. Es sorpresiva, incierta, sutil, espontánea, etérea, es como un hilo que en cualquier momento se puede romper. Y nosotros probablemente en lugar de estar disfrutando plenamente, sin miedo, cada instante que ella nos da, bailando a su ritmo natural y al compás de la música que emana de nuestro corazón, podemos estar desperdiciando tiempo valioso y sagrado escuchando el ruido proveniente del exterior, tratando de controlar, manipular y cambiar todo lo que sucede afuera de nosotros.

¿Te has preguntado alguna vez la cantidad de cosas que dejas de hacer o haces sin querer, por impresionar o complacer a los demás? ¿Has parado alguna vez a auto observarte en silencio y ver cuántas cosas negativas te dices a ti mismo? ¿Has visto cómo te criticas y comparas inútilmente con los demás? ¿Te has dado cuenta alguna vez de la manera en que juzgas implacablemente a los otros, y quizás inconscientemente a las personas que más te aman o trabajan para ti? ¿Estás de pronto asumiendo un papel de víctima porque las cosas no se te dieron como querías?

Probablemente por estar ocupándote de todas estas cosas sientes que has perdido tu naturalidad, espontaneidad, capacidad de asombro, creatividad y quizás la dicha y el gozo de vivir desde tu interior, de danzar con todo tu ser para disfrutar lo que la vida te da.

¿Te has preguntado entonces, porque a la gente le gusta complicarse tanto? ¿Por qué tanto esfuerzo, en lugar de fluir naturalmente, siendo conscientes e identificando dones y cualidades, que están escondidos en el fondo del ser, y que por estar distraídos las han dejado pasar?

Si quieres realmente vivir tu vida y danzar con la incertidumbre que ella trae, debes comenzar a tener un plan consciente que funcione de manera diferente al que has tenido hasta hoy. En silencio, sin auto engañarte, escucha qué te dice realmente la voz interior con la que tienes un diálogo permanente contigo mismo, para que puedas comenzar a entender qué es lo que te está trancando de conseguir aquellos sueños, que fácilmente puedes estar enterrando y no te has dado cuenta. Analiza lo siguiente:

¿Realmente estás viviendo y disfrutando intensamente tu vida sin miedo? Muchas veces el miedo te nubla la mente y te paraliza, y no quieres mirarlo de frente por lo que prefieres hacerte a un lado y dejarte envolver por él. La única forma de vencer el miedo es enfrentándolo. Realiza una lista de las cosas que has dejado de hacer por miedo y comienza a andar por ese camino, poco a poco podrás ir pasando esos obstáculos que le traerán alegría a tu vida.



¿Tienes claridad de cuáles son tus dones, cualidades y talentos? Has venido a este mundo lleno de dones y talentos, probablemente desde niño ellos salieron a la luz, pero en medio del camino, por estar distraído haciendo caso a lo que la sociedad, tus maestros y tus padres te decían que debías hacer, te desviaste del camino y hoy puedes sentir que no hay nada que realmente te conecte con tu corazón. Tómate un tiempo sagrado, en silencio, para sentir qué es aquello que está escondido en el fondo de tu ser, en lo que crees eres bueno y anota todo lo que llegue a tu mente.

¿Estás haciendo lo que realmente quieres hacer? Si sientes un vacío interior que no entiendes, debes revisar qué es lo que no estás haciendo que quisieras hacer. Debes despertar el poder natural que está en tu interior, dejando de lado el miedo en todas sus facetas y manifestaciones, para poder llegar a ser realmente libre y poder sentir la alegría y el gozo de estar vivo. Hoy es el momento perfecto de hacer todo lo que siempre has querido hacer, aunque creas que no lo puedes hacer, que no tienes las habilidades, dones o cualidades. Si empiezas a bailar y te sueltas, disfrutarás intensamente cada melodía y no estarás pensando si lo haces bien o mal y lo que hagan y digan los demás dejará de ser tu prioridad.