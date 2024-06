El poder el amor

La oración y la meditación: Ellas son maneras para comunicarnos directamente con Dios. Es un momento esplendoroso en el que ya no necesitamos ni palabras ni mantras, durante el cual experimentamos y conocemos a Dios, que es amor personificado. La oración no es para ver a Dios, ni para pedir, ni quejarnos de nuestras tristezas; es para experimentar el amor. En ese momento grandioso vemos con los ojos de Dios, sentimos con su corazón, damos y servimos con sus manos. Cuando experimentas realmente ese amor, te das cuenta de que no es necesario perdonar a tus enemigos, ni a quienes te odian: debes perdonarte a ti mismo por no haberles perdonado desde antes. A través de la meditación —que no es buscar, sino producir las condiciones necesarias para recibir los regalos que la vida nos da— aprendemos a focalizar y centrar la atención. Sin concentración no puede existir la paz interior.