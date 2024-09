Cómo contribuye la amistad a nuestra felicidad

La amistad verdadera y profunda es un gran regalo y es algo que nos llena el corazón y nos trae grandes alegrías.

Tener un amigo en quien poder confiar y con quien divertirse y ser confidentes es algo anhelado por millones de personas. De la amistad se ha hablado mucho, pero hasta ahora se está comprobando que ella ayuda en muchos cambios de la salud mental y física de las personas.

De acuerdo con el estudio que realizaron con más de 700 hombres desde el año 1938 científicos de la Universidad de Harvard, que lo único que se necesita para ser feliz es tener relaciones positivas, y ellas tienen una poderosa influencia sobre nuestra salud. En conclusión, el estudio nos muestra que no es el dinero y la fama lo que hace que seamos felices, sino tener buenas relaciones con la familia y con los amigos.

Es por eso que la amistad entra a jugar un papel muy importante en nuestras vidas, ya que el estudio dice que es más importante tener pocos amigos muy buenos, que tener muchos no tan cercanos y se deben evitar los conflictos que aumentan el estrés y afectan la salud mental y física de manera negativa. Una amistad leal, en la que se pueda confiar ayuda a mantener la memoria en buenas condiciones por más tiempo.

Por otro lado, neurocientíficos de la University College de Londres,hicieron por medio de un proyecto de la Felicidad y tomografías por resonancias un estudio a miles de voluntarios y encontraron que la esencia para una vida buena y tranquila está en disminuir las expectativas, pero no demasiado como para sentirse miserable. Y también se concluyó que la felicidad no depende de lo bien que se sienta la persona, sino de si está mejor de lo que esperaba.

Todo esto me hizo reflexionar y me hizo preguntarme qué tanto le expresamos nuestro cariño y agradecimiento a nuestra pareja, amigos, compañeros de trabajo y familiares. Muchas veces creemos que ellos están ahí y que como permanecen a nuestro lado y son leales a nosotros no es necesario expresarles nuestro cariño, pero la gran realidad es que expresar el sentimiento puede, no solo ayudarnos a nosotros a sentirnos bien, sino que también hará que ese ser querido se sienta amado y respetado por nosotros.

Hay amistades que por diferentes circunstancias se rompen y ese rompimiento puede llegar a ser igual de doloroso que una separación de una pareja, porque en la amistad se establecen vínculos muy profundos donde la confianza y la lealtad son primordiales. En estos casos es importante sacar un tiempo para reflexionar y analizar las causas reales de ese rompimiento y mirar a fondo si existe la posibilidad de recuperar esa amistad.

El perdón es un regalo que le podemos dar a nuestros seres queridos, pero también es un regalo que nos damos a nosotros y él puede hacer que una vieja amistad pueda volver a surgir.

Es momento, ya que estamos en días próximos a San Valentín, de celebrar entonces con nuestras parejas y amigos verdaderos el gran regalo de la amistad y expresarles lo importantes que ellos son para nosotros.