Las dificultades del predial perjudican el recaudo y a los ibaguereños

Los ibaguereños están pasando por serias dificultades para obtener el recibo de pago del predial. Desde el comienzo del año, la Alcaldía invitó a los contribuyentes a descargar y pagar el impuesto de forma virtual a través de su sitio oficial; sin embargo, este proceso no se pudo llevar a cabo, por lo cual miles de ciudadanos decidieron acudir en forma presencial a la Secretaría de Hacienda, pero allí no los atienden con agilidad, y deben hacer largas filas que se prolongan durante horas.

El problema no se reduce a que la página no funciona; se han detectado graves errores en los valores del impuesto, lo cual obliga a nuevos retrasos, porque hay que acudir de manera presencial para enmendarlos. Al respecto la Alcaldía no ha dado explicaciones ni ha informado cuándo se superarán las deficiencias, pero al parecer estas tienen que ver con el paso de la base de datos del catastro del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac) a la Secretaría de Planeación Municipal y a que no han logrado ejecutar correctamente el procedimiento para la liquidación.

El gigantesco caos llevó a la Procuraduría a requerir al alcalde Andrés Hurtado para que entregue explicaciones sobre el porqué de las interminables filas en la Secretaría de Hacienda, cuando la plataforma debería estar en pleno funcionamiento para que los ciudadanos descarguen el recibo sin contratiempos. La solución transitoria que encontró la Alcaldía fue habilitar puntos de entrega en los centros comerciales y atender en horarios adicionales en la Secretaría de Hacienda, pero esto no resuelve el problema de fondo.

El afán de los ciudadanos tiene que ver principalmente con que el 31 de marzo vence el plazo para pagar el impuesto con un 15 % de descuento. Con angustia, los ibaguereños notan que los días pasan y los mecanismos para efectuar el pago no se normalizan. Contrasta esta situación de ineficiencia con lo que sucede en otras ciudades como Bucaramanga, donde ya ingresó a las arcas municipales el 75 % del impuesto predial correspondiente a la presente vigencia.

Es inaceptable que la expedición de un recibo que se entrega cada año no haya sido planificada y que no se detectaran oportunamente las fallas para aplicar los correctivos del caso. El impuesto predial representa un recaudo de por lo menos 100.000 millones de pesos anuales, y sus retrasos perjudican al municipio y desaniman a los contribuyentes que intentan pagar cumplidamente sus obligaciones con la ciudad. Debido a que las dificultades son responsabilidad de la Alcaldía, ¿no será posible que se amplíe el plazo para pagar con descuento?