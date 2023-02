Es urgente promover la cultura ciudadana

La Alcaldía de Ibagué se ha desentendido de su obligación de promover la cultura ciudadana, pese a que ya se formuló la política nacional y que la ciudad se halla en medio del caos generalizado por falta del liderazgo institucional que defienda el bien común.



La vida sencilla y relativamente armónica que se disfruta en las comunidades pequeñas, en donde todos los integrantes se conocen, se respetan y se ayudan mutuamente, desaparece cuando estos lugares se convierten en grandes ciudades, donde se pierde la identidad, los vecinos que no se conocen entre sí, surge la desconfianza y existe una continua disputa por el espacio y los servicios.

Las bondades de los pueblos pequeños se perdieron hace décadas en Ibagué; la villa creció y se transformó en una urbe, en la que los vecinos son desconocidos en los que no se puede confiar, en la que hay congestiones, tumultos, basura, ruido, inseguridad, diversas costumbres y diferentes formas de relacionarse. La configuración de esta nueva sociedad obligó al establecimiento de la cultura ciudadana como la mejor forma de adoptar normas de convivencia, en que cada individuo se autorregule, tolere la diferencia, adquiera sentido de pertenencia, aprecie y cuide los espacios públicos y se apropie del patrimonio común, de modo que se garanticen los derechos de todos los habitantes y se disfruten apropiadamente las áreas compartidas.

Acciones tan simples como respetar las filas, no arrojar basura en las calles y sacar los desechos en los horarios establecidos, cuidar los paraderos, los parques y el mobiliario urbano; no hacer fiestas ruidosas, obedecer los semáforos, no invadir las cebras, subir y bajarse del transporte público en los paraderos, estacionar solo en los lugares permitidos, son reglas que facilitan la convivencia, pero que en nuestra ciudad no se observan.

La indisciplina ciudadana está causando delicados problemas de convivencia y un deterioro acelerado del patrimonio público. Las riñas entre vecinos, que las autoridades atribuyen a casos de intolerancia, son disputas causadas por personas ruidosas, agresivas o ebrias; estas situaciones se tornan en hechos graves, pues, además, existen serias dificultades para superar los conflictos a través de mecanismos diferentes a la violencia y al uso de la fuerza, por lo cual muchos desacuerdos terminan en daños materiales, heridos y, en casos más extremos, en homicidios. El incumplimiento de las normas de tránsito pone en riesgo la vida y ocasiona accidentes. El poco aprecio por lo público hace que los vándalos destrocen los parques y el mobiliario urbano, ante la mirada indiferente de los demás.

Para superar estos problemas se requiere con urgencia la intervención de las autoridades, pero no solamente por medio de actuaciones policiacas, sino mediante la formulación de políticas y programas de cultura ciudadana, el diseño de estrategias pedagógicas y el impulso campañas continuas que promuevan la transformación del comportamiento de los individuos, de forma que sean conscientes de sus derechos sin vulnerar los de los demás y que conozcan sus deberes como integrantes de una sociedad.

La Alcaldía de Ibagué se ha desentendido de su obligación de promover la cultura ciudadana, pese a que ya se formuló la política nacional y que la ciudad se halla en medio del caos generalizado por falta del liderazgo institucional que defienda el bien común.