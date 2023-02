Hay que tener en cuenta la experiencia de nuestros bomberos en provisionalidad

Es preciso que se revisen los términos del concurso y si se encuentran errores en los requisitos de los cargos es necesario que se corrijan, porque no solo se trata de cubrir unas vacantes sino, de dejar en manos idóneas la atención de emergencias y la protección de la vida de las personas.

Ser bombero requiere capacitación específica en control de incendios, en rescate de personas y atención de emergencias; además, el bombero debe poseer habilidades físicas, tener un entrenamiento permanente y contar con experiencia. El requerimiento más importante es, tal vez, la vocación de servicio a la ciudadanía.

Parece que estas competencias no se tienen en cuenta en el concurso de méritos que adelanta la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) para proveer los cargos que se encuentran en provisionalidad en los cuerpos oficiales de bomberos del país, ya que en algunos de los empleos ofrecidos no exige mayores requisitos ni mucho menos experiencia.

El concurso ha despertado la lógica preocupación de los cerca de 800 bomberos que desde hace más de diez años se encuentran en provisionalidad, pues temen perder sus puestos a los que le han dedicado una buena parte de su vida laboral. En el concurso no se le da un valor importante a la idoneidad, a la capacitación y mucho menos la experiencia que deben demostrar; por eso, los argumentan que la calidad de bombero no se adquiere de un día para otro y la experiencia no se suple con cursos cortos de primeros auxilios o de manejo de extintores y prevención de incendios.

Por eso, en las principales ciudades del país los bomberos hicieron un plantón con el fin de solicitar que sus inquietudes sean atendidas y sus observaciones sean tenidas en cuenta para efectuar ajustes en los requisitos del concurso.

En Ibagué son 17 bomberos, de los 40 que conforman el Cuerpo Oficial, los que se encuentran en provisionalidad y ven con preocupación que pueden ser reemplazados por personas sin mayor práctica. La administración municipal les expresó su respaldo y pidió al Gobierno Nacional que tenga en cuenta las peticiones de los experimentados bomberos.

