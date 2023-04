La alerta naranja en el Ruiz

Una vez más es preciso insistir en la necesidad de que la ciudadanía se informe solo a través de los canales oficiales y no haga eco de mensajes de origen desconocido que se difunden a través de las redes sociales y que pueden ocasionar pánico.

El viernes los colombianos amanecimos con la noticia de que la actividad del volcán nevado del Ruiz pasó de alerta amarilla a naranja, lo cual significa que es probable una erupción en cuestión de días o semanas. Este cambio de alerta también obligó a recomendar el cierre del parque natural que queda en sus inmediaciones.

De acuerdo con la información que entregó el Servicio Geológico Colombiano (SGC), desde el 24 de marzo el volcán está presentando un aumento de la actividad sísmica. El pasado martes se registraron 6.500 sismos y el miércoles, 11.000, los más altos después de que comenzó a efectuarse un monitoreo permanente.

El presidente Gustavo Petro pidió a los alcaldes del área de influencia activar los protocolos de prevención para estar preparados ante cualquier eventualidad. Así mismo, el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo, que se reunió de manera extraordinaria, declaró la alerta naranja en el Tolima. En la reunión se indicó que los alcaldes deben activar los consejos municipales de gestión del riesgo y declarar las respectivas alertas ante los cambios del volcán.

Los mandatarios habrán de establecer los mecanismos de vigilancia, localizar los puntos críticos, establecer los planes de evacuación y actualizar los mapas de riesgo. Los municipios tolimenses que se hallan en el área de influencia del volcán son Fresno, Herveo, Mariquita, Honda, Lérida, Armero-Guayabal, Falan, Palocabildo, Líbano, Villahermosa, Murillo, Ambalema y Venadillo.

De todas formas, el SGC aclara que no se trata de una erupción inminente (en tal caso se habría declarado la alerta roja), y reitera que no es posible predecir la fecha, ni la magnitud del evento en caso de que llegue a presentarse. Son varios los escenarios posibles que van desde una erupción con flujos piroclásticos (mezcla de gases volcánicos y materiales sólidos calientes), un evento eruptivo menor (solo emisión de ceniza y gases) o que no ocurra una erupción. De todas formas, las mejores decisiones, tanto de las entidades públicas como de los residentes en las poblaciones del área, son la vigilancia permanente y la adopción de medidas de prevención.

