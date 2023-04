La incertidumbre de dejarlo todo

Por estas razones es preciso que las autoridades brinden las garantías necesarias, con el fin de que la evacuación, si es preciso hacerla, no conduzca a la pérdida de sus posesiones.

La alerta naranja en el volcán nevado del Ruiz se mantiene, pese a que disminuyó la intensidad de los sismos que se registran desde finales de marzo y que obligaron a declarar la alerta naranja.



De acuerdo con el reporte expedido en la mañana de ayer por el Servicio Geológico Colombiano (SGC), la actividad en el volcán ha cambiado en los últimos tres días y ahora las condiciones son diferentes. Anteriormente, la sismicidad estaba asociada al fracturamiento de roca y ahora está ligada al movimiento de fluidos, y por eso la columna de gases es más grande. El volcán sigue presentando muchas anomalías, por lo cual se mantiene la alerta naranja que significa que puede hacer erupción en días o semanas. Solo con el monitoreo constante se pueden establecer los cambios que indiquen que se puede producir una erupción inminente con lo cual el nivel de alerta cambiará a roja, recalca el SGC, y recuerda que por ello es necesario estar atentos a las informaciones oficiales.

En el Consejo Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres se han ordenado acciones como la entrega de equipos de comunicación e insumos médicos a las alcaldías y el mejoramiento de las rutas de evacuación en los cuatro municipios de mayor riesgo (Villahermosa, Casabianca, Murillo y Herveo), con el apoyo de personal del Ejército.

Teniendo en cuenta lo anterior, el Gobierno Nacional solicitó la evacuación de cerca de 2.500 familias que residen en el área de influencia del volcán, pero el llamado ha sido infructuoso. En el norte del Tolima solo han evacuado 10 familias de las más de 100 que se encuentran en la zona de amenaza alta. Las razones para no salir van desde que han convivido por mucho tiempo con el volcán y conocen sus cambios por lo que no le tienen temor, hasta la lógica preocupación que sienten por dejar abandonadas sus casas y sus animales que quedan expuestos a los ladrones.

Es comprensible la negativa de las familias a salir, pues no se sabe por cuanto tiempo se extenderá la emergencia. La inexistencia de albergues es otro impedimento, debido a que muchas personas no tienen familiares o amigos donde refugiarse y lo mismo sucede con el traslado de sus animales. Además, carecen de seguros o subsidios que les permitan tener amparados sus bienes. Ante esta incertidumbre, prefieren quedarse para resguardar sus pertenencias, aun conociendo el riesgo que corren. Por estas razones es preciso que las autoridades brinden las garantías necesarias, con el fin de que la evacuación, si es preciso hacerla, no conduzca a la pérdida de sus posesiones.