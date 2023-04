Agua potable y aguas servidas

El agua es indispensable para la vida, pero quizás, por su abundancia en nuestro territorio, aún no hacemos gran cosa para protegerla. No esperemos a que se agote.





Dos problemas ventilados en estos días evidencian el atraso en materia de saneamiento básico en Ibagué. Aunque se trata de situaciones que no son nuevas, pues se registran desde hace décadas, es preocupante el poco avance en esta materia. Uno es el que tiene que ver con el desperdicio de agua potable y otro con el mínimo tratamiento que reciben las aguas servidas.

Con respecto a la pérdida de agua tratada, el diputado Renzo García expuso en la Asamblea que este es uno de los problemas de abastecimiento de agua en la ciudad. Existen tres bocatomas (Combeima, Cay y Chembe), que captan 1.906 litros por segundo, pero de esta cantidad menos de la mitad se consume, porque el 52% se pierde por causa de la obsolescencia de las redes que ocasionan fugas y daños. Esto indica que, si se soluciona el problema de las pérdidas, muy seguramente habría agua suficiente para llegar a todos los sectores.

El segundo asunto que está a la vista de todos es la contaminación de las fuentes hídricas. Según Cortolima, solo el 16,21% de las aguas negras recibe tratamiento y las demás son vertidas directamente a los ríos, pese a la existencia de tres plantas de tratamiento que a todas luces son insuficientes. La cuenca del Chipalo recibe las aguas negras de los barrios localizados en el noroccidente y el nororiente de la ciudad. A su vez, el río Opia, que desemboca en el Magdalena y abastece a Piedras, se contamina con las aguas residuales de Picaleña, La Honda y El Escobal.

Por su parte, el río Combeima, está recibiendo aguas servidas prácticamente desde el cañón, pero la mayor parte de la contaminación es producto de la descarga de barrios como La Vega, Libertador, Baltazar, Cerro Gordo y la zona industrial El Papayo.

En el primer caso, el Ibal emprendió, desde agosto del año pasado, un proyecto de sectorización hidráulica que, mediante la instalación de válvulas, busca tener un control más efectivo para detectar los daños, reducir las pérdidas y efectuar reparaciones sin necesidad de suspender el servicio en gran parte de la ciudad. En cuanto al segundo problema, no es tan claro cuándo se implementarán las obras necesarias, a pesar de que el municipio cuenta con dos Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) que ya están aprobados.

El agua es indispensable para la vida, pero quizás, por su abundancia en nuestro territorio, aún no hacemos gran cosa para protegerla. No esperemos a que se agote. Este es un asunto que atañe a todos, no solo a los gobernantes.

¡Hagamos región y apoyemos lo nuestro!

Lo invitamos a seguir leyendo aquí

https://digital.elnuevodia.com.co/library