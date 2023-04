Inconsciencia vial

Es necesario que los que provocan estos accidentes reciban todo el peso de la ley por sus actuaciones; además, que la sociedad no tolere este tipo de acciones.





No pasa un día en Ibagué o el Tolima sin que se registre un accidente de tránsito en el que se involucre una moto. En la mayoría de las veces con fatales resultados. Gran parte de los siniestros obedecen a errores del conductor (embriaguez, guardar poca distancia entre los vehículos, exceso de velocidad, impericia…). Es decir, que la mayoría se hubiera podido evitar.

Los perjuicios económicos, sociales y familiares que dejan los accidentes de tránsito son gigantescos y en muchos casos son irreparables. Familias que pierden hijos, padres, hermanos cuyas vidas son cercenadas y no se pueden recuperar. Lo más trágico es que muchos son víctimas de sus propios errores.

Durante los tres primeros meses del año, 83 personas fallecieron en accidentes en el Departamento, 13 más que en el mismo período de 2022 cuando murieron 70 personas; 53 de las víctimas son motociclistas. En Ibagué han muerto 21 personas, cuatro más que en los tres primeros meses de 2022; de ellos, 10 son motociclistas y seis fueron peatones arrollados por motos.

Cuando ocurre un accidente de tránsito en el que el motociclista o su acompañante son las víctimas y fue por causa de una imprudencia del conductor, como viajar con exceso de velocidad, cruzar un semáforo en rojo o conducir en contravía, se podría suponer que los demás motociclistas al ver las consecuencias de estas acciones tomarán conciencia. Tristemente, quienes creen esta afirmación están completamente equivocados porque aquellos pasan de largo en la más completa indiferencia, como si ellos no cometieran las mismas imprudencias.

En las calles se aprecia un total desconocimiento de las normas y señales de tránsito por parte de los motociclistas: no respetan los semáforos, conducen en contravía, se suben a los andenes, adelantan por la derecha, avanzan en zigzag. Por eso no se explica cómo las academias de conducción acreditan a estas personas, si es evidente que no saben las reglas del comportamiento vial. ¿Cuál es, entonces, la responsabilidad de estos centros de enseñanza?

Al cúmulo de infracciones se añade ahora el desprecio de los que provocan accidentes que terminan con la vida de los demás. Así se ha visto últimamente cuando, por ejemplo, dos mujeres en moto atropellaron a un adulto mayor y lo dejaron tendido en la vía, sin preocuparse por su suerte.

Esa indolencia es aún más preocupante, porque indica un total y absoluto irrespeto por la vida humana. En estas situaciones no hay campaña que valga. Es necesario que los que provocan estos accidentes reciban todo el peso de la ley por sus actuaciones; además, que la sociedad no tolere este tipo de acciones.