Hay que trabajar desde ya para mitigar los efectos de ‘El Niño’

existe una alta probabilidad de que se presente el fenómeno de ‘El Niño’, que ocasiona serias alteraciones climáticas y cuyo impacto se siente más en las regiones Andina, Pacífica y Caribe de nuestro país, según el Ideam.

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) ha señalado que es muy posible que ‘El Niño’ se manifieste a partir de julio y que en esta ocasión sea particularmente inclemente. Entre los efectos de este fenómeno climático se encuentran sequías, desabastecimiento de agua, retrasos en las siembras, altas temperaturas, destrucción de reservas de bosque e incremento de incendios forestales.

El Tolima, por hallarse en la zona Andina, es vulnerable a ‘El Niño’. Si se produce con el rigor que se teme, puede ocasionar grandes perjuicios, pues con la falta de lluvias disminuye el caudal de los ríos y se afectan la agricultura, la ganadería y el suministro de agua potable. Así mismo, con los incendios forestales se destruyen los ecosistemas, se contaminan las aguas y aumenta el calor.

En los municipios del valle del Magdalena ya están presentando temperaturas por encima de los 35 grados, siendo Natagaima el más caluroso, donde se registró esta semana una temperatura de 38 grados. Sin embargo, el Ideam aclaró que esta oleada de calor es producto del período seco que sucede normalmente en esta época del año y no se debe aún al fenómeno de ‘El Niño’, al tiempo que alertó por la amenaza moderada de ocurrencia de incendios forestales en gran parte del Departamento (Ambalema, Armero - Guayabal, Casabianca, Coello, Espinal, Falan, Fresno, Líbano, Mariquita, Palocabildo, Guamo, Honda, Ortega, Piedras, Prado y Saldaña).

Ya conocemos los catastróficos efectos que ha dejado ‘El Niño’ en el pasado. Por eso, para mitigar su impacto es imperioso que desde ahora las autoridades activen los planes de contingencia para la prevención de incendios en reservas forestales y parques nacionales naturales.

También es urgente que se inicien campañas informativas y de concientización, para que los ciudadanos actúen con responsabilidad y cuando salgan de paseo al aire libre no hagan fogatas, no arrojen colillas de cigarrillos encendidas y no dejen objetos de vidrio u otros elementos que puedan originar incendios.

Como es muy probable que disminuyan drásticamente las precipitaciones, se deben promover actividades de ahorro, almacenamiento y reúso de agua. No hay que esperar la llegada de ‘El Niño’ para buscar cómo enfrentarlo.

