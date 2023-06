La innegable fragilidad del cañón del Combeima

Sería bueno conocer qué sucedió con aquel estudio. ¿Sigue vigente? ¿Se han seguido las recomendaciones? O, acaso, ¿existe un nuevo estudio que lo controvierta y que indique que se puede seguir construyendo sin control?

La noche del miércoles fue una más de zozobra para los habitantes del cañón del Combeima. Las quebradas de la región se desbordaron y dejaron a Ibagué sin el servicio de acueducto; en el sector de Puerto Perú se presentó un deslizamiento y la vía que comunica a Villarrestrepo con Juntas quedó taponada por gigantescas rocas y reabrirla tardará entre dos y tres días.

Esta es la realidad que se vive en el cañón del Combeima, reserva de fauna y flora, fuente de agua para los ibaguereños y lugar de desarrollo turístico. Las periódicas emergencias que se viven indican que esta es una zona de gran fragilidad y que se debe proteger.

La catástrofe más grave ocurrió en 1959, cuando el caserío de Juntas fue prácticamente borrado del mapa y cerca de 200 personas perdieron la vida. Otras emergencias graves se presentaron en los años 1974, 1985, 1987, 1989 y 1990.

Luego del desbordamiento de la quebrada El Salto, en 2006, cuando se registró una avalancha que por poco acaba con Villarrestrepo, se ordenó la realización de un estudio para determinar la vulnerabilidad de la zona y la identificación de los riesgos.

El estudio fue entregado en 2013 y en él se recomienda reubicar a las familias que se encuentran en las zonas inundables y susceptibles de deslizamientos, y señala la amenaza latente en que se hallan barrios ribereños como La Vega, Santofimio, Combeima, Baltazar, El Bosque y San José por la posibilidad de que se presenten crecientes e inundaciones.

Pese a que el informe fue incorporado al POT, sus recomendaciones no se han tenido en cuenta; no solo no se han reubicado los que viven en zonas de alto riesgo, sino que las construcciones proliferan sin control, no ha disminuido la sobre explotación de los recursos naturales y las obras de mitigación no se han ejecutado. La falta de planificación ha permitido el crecimiento desbordado de una región altamente vulnerable.

Sería bueno conocer qué sucedió con aquel estudio. ¿Sigue vigente? ¿Se han seguido las recomendaciones? O, acaso, ¿existe un nuevo estudio que lo controvierta y que indique que se puede seguir construyendo sin control? Porque es innegable que el cañón del Combeima es un ecosistema de gran fragilidad que requiere una urgente intervención, antes de que sobrevenga otra catástrofe.