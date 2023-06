Se requiere un plan de movilidad para las fiestas

Habrá de contar con el suficiente personal día y noche, pues con la extensión de los horarios nocturnos se incrementa el riesgo de que ocurran accidentes de tránsito.

Esta semana comienza la mayor parte de la programación del Festival Folclórico Colombiano y como es bien sabido entidades públicas, empresas y colegios participan a su manera de las fiestas y organizan sus propios folcloritos, que no se limitan a sus sedes, sino que también se extienden a las calles.

La Alcaldía alertó a los ciudadanos para que tengan en cuenta algunos de los cierres viales que se vienen registrando desde la semana pasada y que se extienden desde el barrio La Pola y el centro de la ciudad hasta El Salado y Mirolindo, es decir prácticamente por las arterias principales de la ciudad.

En el mismo anuncio se indica que estos folcloritos contarán con el acompañamiento de agentes de tránsito para garantizar que el flujo vehicular no se afecte; al mismo tiempo, se recomienda a los conductores que empleen vías alternas en sus recorridos.

La movilidad en Ibagué se ha complicado en los últimos años por cuenta del importante crecimiento del parque automotor, de la escasez de calles amplias y la indisciplina de conductores que se tomaron andenes y calzadas como parqueaderos, a lo que se suma la ausencia de agentes de tránsito y la obsolescencia de los semáforos que impide su correcto funcionamiento. Las horas pico son un completo desorden y transitar por avenidas, como la Ambalá y Mirolindo, a estas horas es un prolongado martirio.

Por eso, es necesario que las autoridades tengan en cuenta estas dificultades e incrementen la presencia de guardas de tránsito para no agigantar la congestión vehicular en estas fechas, en las que además se espera que haya más vehículos, debido a la llegada de turistas y participantes en las actividades del Festival Folclórico. Es preciso recordar, además, que miles de ibaguereños deben acudir normalmente a sus trabajos y con la movilidad trastornada ellos serán los más perjudicados.

En la organización de un festival exitoso, por el que apuesta la ciudad, no se puede dejar nada al azar. Por eso debe estar incluida, lógicamente, la movilidad. Conviene, entonces, que la dependencia correspondiente elabore un plan estratégico para que los folcloritos y los desfiles no acrecienten los trancones y no sean fuente de conflicto entre los conductores. Así mismo, habrá de contar con el suficiente personal día y noche, pues con la extensión de los horarios nocturnos se incrementa el riesgo de que ocurran accidentes de tránsito.