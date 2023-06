Se requiere transparencia en concurso de Infibagué para evitar suspicacias

Recordó que la labor que realiza el Instituto en gran parte es transitoria, como en el caso del alumbrado público, por lo cual se debe crear una planta temporal.

Un concurso de méritos para crear una planta temporal en Infibagué tiene preocupado al Sindicato de Servidores Públicos del Tolima (Sinseptol), pues se teme la salida de más de cien empleados que estaban vinculados a la planta que se creó en septiembre de 2021 y que finalizó el pasado 14 de junio.

El Sindicato lanzó la voz de alerta y sostiene que el Instituto está ad portas de una “masacre laboral”. En total, son 102 los empleados cuyo contrato finalizó. La vocera del sindicato, Sandra Patricia Delgado, asegura que también están en riesgos actividades necesarias para el normal funcionamiento de la ciudad, como el mantenimiento de los parques y zonas verdes y el alumbrado público, y la operación de las plazas de mercado.

La convocatoria es cerrada, inicialmente, con el fin de privilegiar a quienes laboran en el Instituto, pero podría existir un desequilibrio, considera el Sindicato, debido a que también podrán participar personas que llevan pocos meses y que no cuentan con experiencia, en perjuicio del personal más antiguo, más experimentado y que no han contado con garantías para su vinculación, pues hay algunos que trabajan con el Instituto desde hace muchos años, que no han conseguido estabilidad. Otro de los inconvenientes que hace notar el sindicato es que el concurso es manejado por Infibagué, lo cual le restaría transparencia, y que otras entidades desarrollan dichos concursos a través de universidades, que lo conducen de forma independiente. Por este motivo, el Sindicato pidió que la Comisión Nacional del Servicio Civil (Cnsc), el Ministerio de Trabajo y la Procuraduría sean veedores del proceso.

El gerente de Infibagué, Felipe La Rota, por su parte, argumenta que se está cumpliendo la ley y que el sindicato buscar ejercer presión y está desinformando. Recordó que la labor que realiza el Instituto en gran parte es transitoria, como en el caso del alumbrado público, por lo cual se debe crear una planta temporal.

El asunto se debe manejar con sumo cuidado, si se tiene en cuenta que se trata de una planta de personal que requiere más de cien personas y cuyo concurso, en plena época preelectoral, puede despertar suspicacias, si no se lleva a cabo de forma transparente y con la vigilancia de entidades externas. Es por eso que esta gestión se debe realizar por completo ante los ojos de la ciudadanía.