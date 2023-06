Hay que escuchar la voz de las marchas

Es preciso que los manifestantes tengan presente que los medios y los reporteros no pueden ser estigmatizados, atacados, ni vinculados con ninguna causa, cuando se hallan ejerciendo su derecho a informar.

El pasado martes, miles de colombianos salieron a las calles a protestar en contra de las reformas propuestas por el presidente Gustavo Petro, los escándalos que han sacudido el Gobierno y el deterioro del orden público.

En Ibagué, la jornada contó con una asistencia masiva. Los tolimenses que participaron tenían diversos motivos para protestar, pero los más reiterados fueron los que tienen que ver con las reformas laboral, pensional y a la salud (la primera de ellas se hundió en el Congreso ese día); también hay inconformidad con las alteraciones del orden público, en el sur por cuenta de las disidencias de las FARC, y en el norte por la presencia del Clan del Golfo.

El derecho a la protesta pacífica está consagrado en la Constitución Nacional; por eso,

las marchas y las manifestaciones, son uno de los espacios de las democracias que permiten a los ciudadanos expresar libremente sus desacuerdos, y muestran el sentir de la oposición que se debe garantizar, sin represión. Además, son una forma de participación ciudadana en los asuntos del Estado.

Son voces válidas que los gobiernos deben atender, porque, no obstante que obtuvieron el voto de las mayorías, su responsabilidad no es solo con sus votantes, sino con todos los colombianos sin distingo de partido. El primer mandatario ha de reconocer que además de garantizar los espacios para que los ciudadanos demuestren sus insatisfacciones, está en la obligación de escuchar a la oposición, pues estos son claros mensajes de que algo no está funcionado bien y que es necesario aplicar correctivos.

En cuanto a los escándalos de las últimas semanas, es preciso que los entes de investigación puedan llevar a cabo sus tareas sin presiones y sin obstáculos y, si se encuentra algo ilícito, conseguir que los responsables sean sancionados.

Los únicos incidentes lamentables de las marchas del pasado martes, que transcurrieron sin desmanes, fueron las agresiones a periodistas reportadas por la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), en Cali y en Bogotá. Es preciso que los manifestantes tengan presente que los medios y los reporteros no pueden ser estigmatizados, atacados, ni vinculados con ninguna causa, cuando se hallan ejerciendo su derecho a informar. Siempre condenaremos las agresiones a la libertad de prensa.