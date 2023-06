Etiquetas que minan la actividad periodística

Si se presentan desacuerdos con sus publicaciones, existen herramientas como los derechos a la réplica y a la rectificación, pero son malsanos los intentos de impedir que se emitan informaciones que no sean del agrado de un determinado sector.

El trabajo periodístico es peligroso en Colombia (entre 2020 y 2022 fueron asesinados cinco periodistas). Con el aumento de la polarización de los últimos años, los comunicadores se encuentran en medio de los intereses de los grupos políticos en contienda y viven en permanente riesgo de ser etiquetados por aquellos que buscan avivar la llama de la división y el odio.

En esta ocasión no nos referiremos a las amenazas o a los asesinatos, sino a otra forma de intimidación más sutil y es la que proviene de algunos sectores políticos que intentan controlar el manejo de la información, con ataques a los periodistas encasillándolos y tratando de hacer creer que sus noticias obedecen a criterios políticos y no informativos.

Si un reportero publica una información con la que un sector no está de acuerdo, queda de inmediato matriculado en el bando contrario. Y esto no solo sucede en el plano nacional. En las regiones, las diferentes vertientes o “ismos”, —movimientos que se asocian al apellido de un cacique político—, se apresuran a desacreditar la noticia que no es de su agrado, asocian al periodista con la oposición y lo acusan de que sus informes son sesgados, que tienen fines políticos y que responden a la intención de causar daño o de favorecer los intereses de alguien.

El político que se siente lesionado con una información no la desmiente, pero señala que el reportero tiene el propósito de perjudicarlo y favorecer a su rival político. Así, en el escenario nacional, lo marcan como integrante del “uribismo”, del “santismo”, del “pastranismo” o el “petrismo”, y, en el caso del Tolima, lo acusan de estar al servicio del “jaramillismo”, del “hurtadismo”, del “barretismo” o de otros sectores políticos. Incluso lo afilian a sectas o grupos religiosos o lo tildan de ateo, si alguien de alguna religión se siente “tocado” por una información.

Estas acusaciones y juegos de intereses ponen a los periodistas en medio de un permanente fuego cruzado. Esto no solo entorpece su labor, sino que mina su credibilidad, lo expone a graves riesgos y lo pone en la mira de los grupos más violentos y radicales.

Los periodistas tienen una función social, que se enmarca en el deber de informar de manera veraz, imparcial, objetiva, con independencia y responsabilidad. Su misión es la de ser orientadores de la opinión y formar criterio entre las audiencias; también, vigilar el poder y estar al servicio de las comunidades; es decir, que su papel es esencial en el funcionamiento de las democracias. Si se presentan desacuerdos con sus publicaciones, existen herramientas como los derechos a la réplica y a la rectificación, pero son malsanos los intentos de impedir que se emitan informaciones que no sean del agrado de un determinado sector.