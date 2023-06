En las fiestas no se puede olvidar el civismo

Las fiestas son época de regocijo y de disfrutar lo mejor de nuestras tradiciones, no hay que perder esto de vista.

Estamos en la recta final de la celebración del 49 Festival Folclórico Colombiano y es en estos días cuando se cumplirán los eventos más destacados, con la realización de los Encuentros Nacional e Internacional del Folclor.

De los espectáculos programados, los que registran la mayor concurrencia son los desfiles. Miles de ibaguereños y turistas se vuelcan a las calles para presenciar el paso de las candidatas y sus comparsas desde tempranas horas.

Este evento, que debería ser una exhibición de la alegría y la cordialidad de los ibaguereños, en ocasiones se transforma en una demostración de poco civismo y mal comportamiento ciudadano. Un ejemplo es el daño que se causa a los bienes públicos, como es el caso de los jardines del separador de la Quinta. La Alcaldía se esmeró en cubrirlos con polisombra y aislarlos, para que no los utilicen como graderías. Pero es lamentable lo que sucedió en el desfile de San Juan. En los videos, que ha puesto a circular en redes sociales Ibagué Limpia, se aprecia como algunas personas los pisotean para poder pasar de un lado a otro, sin importar el daño que le causan al ornato de la ciudad o las lesiones que puedan hacerse con su imprudencia. El resultado fue desastroso.

Otra evidencia del mal comportamiento ciudadano está en los gigantescos regueros de basura que quedan después del paso de los desfiles. Si bien es cierto que las canecas públicas brillan por su ausencia, sí quedan unas pocas que no son utilizadas como es debido. En otros lugares, las vías son verdaderos orinales al aire libre, con el hedor correspondiente. Caso aparte son las riñas que se desatan, luego de muchas horas de consumo descontrolado de licor. La ingesta de alcohol también incrementa los accidentes de tránsito.

Este domingo será el desfile nacional del folclor, el más importante de la celebración. Por eso, estamos apelando al civismo de los ibaguereños, con el fin de evitar que las fiestas sean motivo de tragedias y sinsabores; que la alegría no se confunda con irrespeto y agresividad; que el júbilo no sea sinónimo de importunar a los vecinos y que la euforia no se logre solo con grandes dosis de licor. Las fiestas son época de regocijo y de disfrutar lo mejor de nuestras tradiciones, no hay que perder esto de vista.