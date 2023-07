Un llamado urgente al Ministro de Salud

No es suficiente la formulación de la política; se precisan recursos para garantizar la prestación oportuna e integral de los servicios de salud. Parece que no se toman con seriedad estos asuntos que afectan a miles de familias ibaguereñas.



La grave problemática de salud mental en Ibagué continúa sin recibir atención por parte de las autoridades sanitarias. Los hechos que comprueban esta dramática situación son los suicidios que se registran en el puente de la variante, un punto crítico e identificado en el que no se han adoptado medidas que desde hace años se vienen pidiendo a gritos.

Pese al reiterado llamado de ciudadanos, organizaciones sociales, de la Personería y de la existencia de un fallo de acción popular que ordena adoptar medidas físicas de prevención y la creación de líneas de atención que funcionen las 24 horas del día, son nulas las acciones que se han ejecutado para evitar que se siga utilizando este lugar como medio de suicidio. Es cierto que el fallo se encuentra en apelación, pero las circunstancias actuales ameritan acciones inmediatas que no admiten excusas.

No se han puesto las barreras de protección y tampoco hay presencia de las autoridades. El año pasado, por más de dos meses, una empresa de vigilancia privada, por su cuenta y riesgo, destinó personal en el puente para prevenir los suicidios, pero se retiró por falta de apoyo de las autoridades.

No se ha abordado una campaña contundente y no se ha realizado un trabajo permanente en el abordaje de estas problemáticas. En los últimos años se han implementado estrategias de prevención, que carecen de consistencia y no son de largo aliento. Tampoco se conoce el plan de acción de la política de salud pública que fue adoptada para Ibagué desde 2021. No es suficiente la formulación de la política; se precisan recursos para garantizar la prestación oportuna e integral de los servicios de salud. Parece que no se toman con seriedad estos asuntos que afectan a miles de familias ibaguereñas.

Es preciso también que se desarrollen investigaciones sobre el impacto de la pandemia en la salud mental de los ibaguereños. Los hechos de los últimos meses (aumento de la violencia generalizada — suicidios, homicidios, violencia intrafamiliar y agresiones sin razón —) son un aviso de que algo muy grave está ocurriendo.

El Ministerio de Salud está a cargo del tolimense Guillermo Alfonso Jaramillo, quien es un gran conocedor de la ciudad y sus problemas, como quiera que fue alcalde de esta capital entre 2016 y 2019. Por eso hacemos un llamado para que el Gobierno nacional y el Ministerio de Salud intervengan en Ibagué y se concrete con urgencia un programa para enfrentar esta angustiosa situación que compromete el bienestar de los ibaguereños.