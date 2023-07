Claridad en el Setp

Es preciso que se haga claridad con respecto a las quejas de los transportadores, que no están de acuerdo con el manejo que se le está dando a la implementación del sistema, y que sienten que no les permiten participar en las decisiones, a pesar de que por ley tienen derecho.



Los desacuerdos entre el gremio del transporte público y la Alcaldía de Ibagué por la implementación del Sistema Estratégico de Transporte Público (Setp) continúan sin resolverse, hecho que causa incertidumbre sobre este proyecto, que se ha planteado como parte fundamental en la solución a la caótica movilidad de la ciudad.

La semana pasada, en medio de la realización del Festival Folclórico Colombiano, los transportadores anunciaron un paro, que fue velozmente conjurado por la administración local, gracias al compromiso que adquirió de celebrar una reunión el martes de esta semana.

El resultado del encuentro no dejó satisfechos a los transportadores, porque allí se conoció que la empresa Infotic de Manizales estará a cargo del recaudo, contrato que fue adjudicado el 28 de junio. Uno de los puntos de discordia es precisamente el del recaudo, cuyo manejo había solicitado el gremio. Sin embargo, el alcalde Andrés Hurtado manifestó que no es posible atender esta petición, pues los transportadores no pudieron acreditar la experiencia y no cumplen los requisitos establecidos en la ley para efectuar tal tarea, mientras que la empresa seleccionada sí cuenta con la idoneidad y la experiencia requerida, ya que opera otro sistema de transporte del país.

Existe un gran malestar en el gremio por el afán de adjudicar el contrato, a dos días de entrar en vigencia la Ley de garantías electorales, pues al Alcaldía no ha avanzado en asuntos sustanciales, como el arreglo de las vías, la recuperación de la red semafórica, la sistematización de la flota y la construcción de terminales. Tampoco se ha definido el tema del pago de la sobreoferta de vehículos. Con respecto a Infotic, los transportadores tienen sus reservas porque esta empresa ha estado en medio de la controversia en el pasado, más precisamente durante la administración de Guillermo Alfonso Jaramillo.

No estamos de acuerdo con un nuevo paro, como el que se anuncia, pues este afecta a los ibaguereños de todas las condiciones y ocasiona un perjuicio grave a la economía local, pero es preciso que se haga claridad con respecto a las quejas de los transportadores, que no están de acuerdo con el manejo que se le está dando a la implementación del sistema, y que sienten que no les permiten participar en las decisiones, a pesar de que por ley tienen derecho.