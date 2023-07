Para resucitar el Festival Folclórico (I)

Si seguimos por este camino, lo más posible es que el Festival Folclórico se hunda bajo el peso de sus propios errores.



No cesan los comentarios desfavorables sobre el pasado Festival Folclórico. Existe mucha preocupación porque el próximo año se celebra la versión número 50 y no se puede ofrecer un espectáculo tan deplorable. Las alarmas están encendidas, pues si continúa perdiendo calidad va a quedar convertido en un evento de quinta categoría que solo atraerá turismo indeseable.

Es por eso que artistas y otros conocedores del folclor están con el ánimo dispuesto para brindar su concurso y su apoyo, en bien de las futuras celebraciones. Estos expertos aportaron, de forma desinteresada, sus observaciones para esta columna, con la intención de que entre todos los ibaguereños consigamos revivir el agónico festival.

Es preciso hacer un análisis desapasionado y una reflexión profunda de la degradación de las festividades. Antes de elaborar las propuestas, sirve hacer una evaluación de lo acontecido, que no se circunscribe al desastroso desfile, desdichado espectáculo que quedó en la memoria de quienes siguieron las festividades en todo el mundo a través de las redes sociales. Fue vergonzoso para los tolimenses.

El Festival Folclórico entró en una etapa de decadencia, que comenzó con la improvisación. La falta de planificación y la desorganización predominan al momento de elaborar la programación. Muchas de las actividades fueron sorpresivas, presentadas a última hora y no aportaron mayores beneficios. No se conocieron, por ejemplo, los réditos de los onerosos “lanzamientos” en Nueva York y en una discoteca de Medellín.

Otro factor que atenta contra la calidad de las festividades es el amiguismo. Hay una serie de personas, vinculadas con sectores artísticos, que derivan sus ingresos de negocios relacionados con los reinados y que resultan beneficiados con estos eventos. Por eso proliferan los reinados, en detrimento del folclor. Las invitaciones, en consecuencia, se extienden a los comités de belleza departamentales, que arman grupos “folclóricos” a las carreras, cuyos integrantes se preparan en días; con lo cual, el resultado inexorable es la mediocridad. Para completar, no se tuvieron en cuenta los criterios establecidos para la selección de los grupos. Solo primaron los intereses personales y el amiguismo. En todo caso, no se trata de eliminar los reinados, hay que darles importancia, pero no han de ser lo primordial. Las “embajadoras” (léase reinas) ya no visten trajes típicos; en este aspecto trata de hacerse una burda y pobre copia de los carnavales de Barraquilla y de Río de Janeiro.

El mal comportamiento ciudadano no fue solamente de los ibaguereños, también muchos turistas aportaron al desenfreno. El desorden no se limitó a las peleas a puñal y a machete. En el desfile campeó el irrespeto hacia los integrantes de las comparsas, que fueron insultados, agredidos, las mujeres fueron manoseadas y a algunos les robaron sus pertenencias. A esto hay que añadir que la fuerza pública fue inoperante para controlar a la turba enardecida. Faltó, además, personal de apoyo logístico para acompañar a las delegaciones.

Las empresas patrocinadoras fueron las protagonistas. Si bien su aporte es valioso, no hay que perder de vista que lo fundamental son los grupos folclóricos. Es innegable que todas las fiestas generan desarrollo económico del que se benefician los lugareños, pero eso no ha de significar el sacrificio de la calidad del festival. Por eso les molestó a los asistentes que los carros comerciales fueran al comienzo del desfile.

La Corporación Folclórica fue sepultada, pero no se creó un ente idóneo en su reemplazo, que estuviera integrado por expertos en temas folclóricos, culturales, musicales, dancísticos, teatreros y personas especializadas en la organización de eventos multitudinarios. Tampoco se hizo partícipe a la comunidad; muestra de ello es que los grupos se presentaron en los centros comerciales, pero no en los barrios. También fueron desplazados los escenarios populares como la concha acústica, que se pierde en el abandono.

El desfile era una expresión de la tolimensidad. Anteriormente, los que lo encabezaban eran los matachines, las cucambas y otras expresiones autóctonas de la región, pero últimamente los que van en primer lugar son los silleteros de Antioquia, una manifestación cultural bellísima, pero totalmente ajena a nuestra identidad.

Ibagué fue incluida en la Red de Ciudades Creativas de la Unesco y elegida Capital Americana de la Cultura, pero dentro de la programación no se hizo nada para potenciar estos reconocimientos.

Es preocupante, así mismo, la ley del silencio que reina entre muchos de los artistas, porque si levantan su voz para exponer su pensamiento, corren el riesgo de ser vetados y excluidos de las actividades.

Si seguimos por este camino, lo más posible es que el Festival Folclórico se hunda bajo el peso de sus propios errores.