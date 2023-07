El Niño ya está aquí

En el hogar, es conveniente no desperdiciar el agua y ahorrar energía. El Niño se extenderá hasta el 2024 y de todos depende que sus secuelas no sean devastadoras.

El aumento de la temperatura es una de las señales del comienzo del fenómeno del Niño, cambio que ya se siente en la región Andina que, junto con las regiones Caribe y Pacífica, es donde se sentirá con mayor vigor.

Debido también al cabio climático, la Organización Meteorológica Mundial (OMM) advierte que es muy probable que las temperaturas alcancen máximos sin precedentes. Por eso, los efectos de esta alteración climática pueden llegar a ser catastróficos si los gobiernos y las personas no se encuentran preparados para enfrentarlos. Vale recordar que el Niño ocasiona en nuestra región, además, disminución de las lluvias, incendios forestales y escasez de agua.

Se prevé, así mismo, una merma en la producción agropecuaria, que elevará los precios de los alimentos, especialmente hortalizas y frutas; a la vez que la generación de energía se verá afectada. El Niño también alterará la salud de los colombianos debido a insolaciones, deshidratación y la propagación de enfermedades como el dengue.

En el área productiva se calculan pérdidas superiores a los 3,7 billones de pesos, por cuenta del agobiante calor y la escasez de agua, de acuerdo con el Consejo Colombiano de Seguridad. Los más afectados serán los trabajadores informales que deben desarrollar sus labores al aire libre.

La Gobernación del Tolima y la Alcaldía de Ibagué informan que ya se están adoptando medidas para mitigarlo. En los municipios que, históricamente, son más vulnerables a los incendios forestales, en coordinación con los alcaldes, se identificaron las áreas críticas y se establecieron planes de acción para fortalecer la capacidad de respuesta ante estas eventualidades. De igual forma, se preparan acciones para enfrentar el posible desabastecimiento de agua potable.

Los ciudadanos también pueden tomar parte activa para reducir los efectos del Niño en la vida diaria. En primer lugar, hay que cuidar la salud de los integrantes del grupo familiar; por eso es recomendable no exponerse por tiempos prolongados al sol, hidratarse adecuadamente, usar protección solar y no favorecer la propagación del mosquito transmisor del dengue. En el hogar, es conveniente no desperdiciar el agua y ahorrar energía. El Niño se extenderá hasta el 2024 y de todos depende que sus secuelas no sean devastadoras.