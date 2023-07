El derecho a la tranquilidad por orden judicial

Muchos barrios de Ibagué padecen problemas similares y los residentes no pueden gozar de un descanso apacible, pues además de la violación de las disposiciones legales por parte de los dueños de los negocios, no existe una autoridad que consiga meterlos en cintura.

El derecho a la tranquilidad es uno de los más vulnerados en algunos sectores de Ibagué, por causa de establecimientos como bares, tabernas, discotecas y gastrobares que funcionan en áreas residenciales. Uno de estos casos es el del conjunto Bosque Largo y la octava etapa del Jordán, sector que se transformó gradualmente en un centro de diversión nocturna al aire libre.

Los expendios de bebidas alcohólicas que funcionan hasta altas horas de la noche se convirtieron en un dolor de cabeza permanente para los residentes en las zonas aledañas, quienes perdieron la paz y vieron como el desorden se impuso los fines de semana. El ruido ensordecedor de la música, las peleas, la invasión de espacio público, las aglomeraciones y la congestión vehicular se volvieron habituales.

Ante la perturbación de su tranquilidad, desde 2020, los perjudicados enviaron derechos de petición a las secretarías de Planeación y de Salud de Ibagué, a la oficina de Espacio Público y a la Procuraduría, pero no se concretaron acciones que les devolvieran la calma. Ante la inoperancia de las autoridades, algunos de los residentes optaron por trasladarse a un barrio más tranquilo.

El último recurso de los agobiados vecinos fue recurrir a la Personería que interpuso una acción popular en junio de 2021. Dos años después, el Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito amparó sus derechos a un ambiente sano, a la seguridad y a la salud pública, y le ordenó a la Alcaldía que, en un plazo de seis meses, implemente las acciones jurídicas, administrativas y presupuestales para dar cumplimiento al fallo.

También dispuso que se revisen los certificados de compatibilidad de uso de suelo con la actividad consignada la matrícula mercantil, de forma que se cumpla lo establecido en el POT; que se impida la indebida ocupación del espacio público y que se adelanten jornadas de medición de los niveles de ruido los fines de semana para que los negocios cumplan los límites establecidos. Además, ordenó la conformación de un comité de verificación para realizar un seguimiento a la sentencia y que rinda un informe sobre la gestión.

Es lamentable que los ciudadanos deban recurrir a estas acciones legales para exigir el cumplimiento de las normas más elementales de convivencia. Desgraciadamente, este no es el único lugar perjudicado por la falta de control y vigilancia. Muchos barrios de Ibagué padecen problemas similares y los residentes no pueden gozar de un descanso apacible, pues además de la violación de las disposiciones legales por parte de los dueños de los negocios, no existe una autoridad que consiga meterlos en cintura.