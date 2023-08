Con el paro todos perdimos

En horas de la tarde de ayer se celebró una reunión en el Ministerio de Transporte con gel fin de ponerle fin a una protesta, en la que solo perdieron los ibaguereños.



El paro de busetas en Ibagué completó una semana y son más los perjudicados que los beneficiados con esta protesta. Comerciantes, empresarios, estudiantes, empleados, amas de casa, campesinos, trabajadores informales son los que afrontan las pérdidas de estos días de parálisis y bloqueos.

Según los estimativos de la Cámara de Comercio de Ibagué (CCI), las pérdidas diarias para los comerciantes superan los siete mil millones de pesos. La situación de los campesinos se tornó insostenible, pues, a más de las dificultades para transportar sus productos, están perdiendo a diario el 60% de lo que llega a las plazas de mercado, debido a que los alimentos que allí expenden son altamente perecederos. El sector informal también se vio afectado, debido a que no solo mermaron los clientes, sino que sus desplazamientos son difíciles y más costosos. Son los más afectados, porque no reciben salario ni subsidios y el día que no pueden trabajar no obtienen ingresos. Empresas de servicios públicos, como el Ibal, reportaron que se afectaron los trabajos que adelantan en algunos sectores de la ciudad. Como alternativa en las instituciones educativas se ordenó la virtualidad, pero miles de estudiantes carecen de conectividad, por lo cual van a retrasarse en sus clases.

Los esfuerzos de Alcaldía por enfocarse en otros asuntos no han servido y, por el contrario, los taxistas, que comparten los problemas de los buseteros, como la ilegalidad y la inseguridad, se sumaron al plan tortuga, y algunos sindicatos, como los de maestros, expresaron su intención de vincularse a la protesta. También han crecido las voces que cuestionan la entrega del recaudo del SETP a la empresa manizaleña Infotic, debido a que no hubo licitación y a la celeridad con que se adjudicó el contrato.

Este lunes, conductores de busetas y taxis, a quienes les es ajeno el bienestar ciudadano, recorrieron las principales avenidas pitando y haciendo un ruido infernal, sin importar que su escándalo afecta a enfermos, niños y ancianos. Ese no fue el único malestar que sembraron entre los ibaguereños; muchos se quejaron por los excesos de los transportadores y amenazaron con agredirlos si persisten en bloquear la ciudad.

