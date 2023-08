¿La recuperación del parque Andrés López de Galarza va rumbo a convertirse en otra obra fallida?

¿No había presupuesto para ejecutar la obra? ¿Los recursos eran insuficientes? ¿Es por culpa del paro como lo justifica Ibagué Limpia? ¿Será otra obra inconclusa? Todas estas preguntas ameritan respuestas oportunas.

Cuentan con nostalgia los conocedores de la historia de Ibagué que en los años treinta del siglo XX, el parque Andrés López de Galarza era un espacio de gran atracción para los ibaguereños, pues albergaba un zoológico, había fuentes, una concha acústica, juegos y otros espacios para la recreación.

Con los años el parque se fue deteriorando y debido a que a su alrededor florecieron prostíbulos, hoteluchos, bares, depósitos de chatarra y expendios de alucinógenos, se volvió un sitio peligroso y los ibaguereños no lo cuentan entre los lugares que deben frecuentarse. A pesar de todo, es un área de gran importancia arquitectónica y paisajística, y un escenario irreemplazable, por lo cual no hay que dejarlo fenecer. Algunas administraciones han hecho esfuerzos por recuperarlo y dotarlo de nueva vida. Fue así como se organizaron ferias artesanales, se construyeron casetas y los libreros que estaban en la 14 fueron trasladados allí; se arreglaron los juegos para los niños y se remodelaron las canchas; la Policía y algunas fundaciones promueven jornadas de limpieza y programan actividades. Sin embargo, los intentos han sido vanos porque no se consigue que los ibaguereños se apropien del parque y lo frecuenten. En realidad, a más de remodelarlo, se requiere de un plan integral para recuperar esta céntrica zona de la ciudad.

El pasado 20 de abril, la Alcaldía anunció la recuperación de este tradicional espacio. Se presentó un elaborado diseño y se informó que Ibagué Limpia se haría cargo de las obras que consisten en la renovación y limpieza de los pisos, la construcción de una zona de juegos infantiles, la adecuación de la cancha múltiple y la siembra de más de 60.000 plantas.

Tres meses y medio después, el estado del parque es deplorable, pues no solo los trabajos se encuentran abandonados, sino que el lugar está peor, porque es usado como un baño al aire libre y se convirtió en un muladar. La inseguridad, que ya de por sí era preocupante, ahora se agudizó y ya no hay presencia de autoridad alguna. Cuando los periodistas de este diario trataron de obtener alguna información, no hubo respuesta satisfactoria de parte de Ibagué Limpia, lo cual aumenta la incertidumbre sobre su futuro.

¿No había presupuesto para ejecutar la obra? ¿Los recursos eran insuficientes? ¿Es por culpa del paro como lo justifica Ibagué Limpia? ¿Será otra obra inconclusa? Todas estas preguntas ameritan respuestas oportunas.