Una alerta roja que hay que tomar con responsabilidad

Las altas temperaturas de las últimas semanas (que han superado los 30 grados) llevaron al Ideam a declarar la alerta roja en Ibagué, por la alta probabilidad de que ocurran incendios forestales. El fenómeno del Niño, que apenas comienza, ya está causando un impacto notorio en los diferentes ámbitos de la vida cotidiana.

Los incendios forestales se están multiplicando tanto en las zonas verdes del área urbana como en el campo. Solo el martes se registraron ocho incendios en Ibagué, según informó Jessica Salcedo, secretaria de Ambiente y Gestión del Riesgo. Pero, además de los incendios, hay otras razones para alarmarse. La disminución de las lluvias hace que el caudal de los ríos y quebradas que abastecen los acueductos se afecte, lo mismo que el riego de las siembras. Aunque aún el suministro de agua es normal, según reporta el Ibal, si persiste la situación, es probable que desciendan los niveles de los tanques y que su recuperación no sea rápida, por lo cual es perentorio hacer un uso racional del agua, en los hogares, las empresas y los colegios. Otro motivo de preocupación es la salud, pues debido a la ola de calor se pueden presentar casos de deshidratación o insolación.

Esta situación inquietante no se puede desatender y nos corresponde a todos, ciudadanos y autoridades, enfrentar con responsabilidad este fenómeno climático, que se puede prolongar hasta mediados de 2024. Las autoridades han de estar vigilantes y los ciudadanos tienen que hacer lo que les corresponde: no hacer quemas controladas ni fogatas en zonas verdes, por insignificantes que parezcan; no arrojar al pasto colillas encendidas ni botar vidrios. Ahorrar agua en la casa y en el trabajo, no regar los jardines si no es necesario y restringir el lavado de vehículos son acciones útiles en estos momentos.

Los organismos de socorro y las entidades competentes han de hacer campañas informativas y orientadoras sobre el uso racional del agua, la prevención de incendios y los cuidados de la salud. Además, imponer sanciones económicas, si es preciso, a quienes desacaten las medidas.

Cada persona, además, está obligada a cuidar de su salud y la de los niños; por eso no hay que exponerse por tiempos prolongados a los rayos solares, usar protector solar y mantenerse hidratados.

La llegada del Niño se anunció desde el año pasado y es de esperar que las autoridades (bomberos, Secretaría de Gestión del

Riesgo y las demás entidades de prevención y ambientales) se encuentren debidamente preparadas para responder a las contingencias. También se requieren grandes dosis de responsabilidad por parte de los ciudadanos para evitar que sus efectos lo conviertan en una catástrofe ambiental.