Homicidios bajan, pero no lo suficiente

El Instituto Nacional de Medicina Legal informó que en el primer semestre de 2023, 13.985 personas murieron por causas no naturales (homicidios, suicidios, accidentes de tránsito y otros sucesos eventuales).

Entre enero y junio hubo 6.677 homicidios (6.205 hombres y 466 mujeres); en accidentes de tránsito murieron 4.045 personas (3.326 hombres y 718 mujeres), 1.723, en eventos accidentales (1.462 hombres y 261 mujeres), y hubo 1.540 suicidios (1.201 hombres y 339 mujeres).

Según la Policía, en el primer semestre del año los homicidios se redujeron en 3,6%, y alegra saber que en 417 municipios no se registró ningún caso. Los departamentos con más municipios sin asesinatos son Boyacá (98 municipios), Cundinamarca (66), Santander (62), Nariño (22) y Norte de Santander (18).

En Ibagué, según cifras preliminares, son 118 los fallecidos de forma no natural: 33 personas fueron asesinadas, 41 murieron en accidentes de tránsito, 17 en eventos accidentales y 27 ciudadanos se quitaron la vida. Además, hay un número grande de personas que son víctimas de lesiones: 2.338 en el primer semestre. El más alto número de lesionados corresponde a violencia interpersonal (847 casos); le siguen los casos de violencia intrafamiliar (760) y los accidentes de tránsito (475).

Las cifras de accidentes de tránsito son preocupantes, pues continúan en aumento y las causas obedecen, en su mayoría, a errores humanos (exceso de velocidad, imprudencia de conductores y peatones y desconocimiento de las señales y normas de tránsito).

En el caso de los suicidios, en Ibagué aún no se logra poner en marcha una política pública de salud mental que atienda a la población que requiere atención. En cuanto a los homicidios, no se conoce un registro detallado de las causas de estas muertes, pues no responden a un solo origen. En general, se atribuyen a conflictos personales, acciones delictivas, enfrentamientos entre grupos de microtráfico y violencia intrafamiliar.

Para reducir los índices de homicidios y lesiones, es preciso que existan políticas claras que permitan enfrentar los fenómenos de criminalidad, violencia intrafamiliar y conflictos relacionados con la convivencia ciudadana.

Los candidatos a la Alcaldía de Ibagué han de estar trabajando con sus equipos en las mejores estrategias para disminuir no solo los índices de criminalidad, sino también de implementar acciones de mejorar la convivencia ciudadana e intervenir en las situaciones de violencia intrafamiliar. En todo caso, deben comenzar por atacar la indiferencia ciudadana y fomentar la conciencia sobre el valor de la vida.