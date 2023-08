El abandono y el maltrato infantil son un problema de la sociedad

Hay que insistir en lo beneficioso que es para una sociedad que los niños crezcan en un ambiente sano y amoroso, y en el desastre que representa para el futuro de las comunidades la desprotección de la niñez.

Colombia dispone de numerosas leyes y entidades encargadas de la protección de los niños y los adolescentes; sin embargo, las cifras de maltrato y abandono siguen sin descender.

El pasado lunes falleció en una clínica de Ibagué un bebé de nueve meses. Según la secretaria de Salud de Ibagué, Liliana Ospina, “se ha podido establecer que el paciente cursaba al parecer con impresiones diagnósticas como desnutrición y Coronavirus”. Esto podría indicar que se trataría de un caso de abandono.

De acuerdo con la legislación colombiana, el abandono es una forma de maltrato infantil, y por lo tanto es un delito que se comete cuando los padres o cuidadores no atienden las necesidades básicas de los menores (como alimentación, salud o aseo) y no les brindan afecto.

La persona que conozca un caso de abandono puede informar al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), y en caso de que, además, exista maltrato físico debe acudir a la Policía de Infancia y Adolescencia. Las denuncias pueden ser anónimas e interponerse de forma virtual.

En tales situaciones, los entes encargados (ICBF, Policía, Defensor de familia o la Fiscalía) deberán investigar los hechos y presentar las evidencias ante un juez de familia para que determine si la conducta ha de ser sancionada. Los responsables serán castigados con penas que van desde los 32 a los 108 meses de prisión.

En nuestra sociedad existe la equivocada idea de que denunciar el maltrato a los niños es una forma de entrometerse en los asuntos de las familias, pero esto no es así, pues ya vimos que se trata de un delito. Otro de los obstáculos que impiden la protección de los menores es la creciente apatía ciudadana con respecto a los problemas de las comunidades. Lamentablemente los niños integran ese entorno por el cual no se expresa el más mínimo interés; debido a esta indiferencia ante nuestros ojos pasan infantes que piden limosna, que trabajan o que se hallan en abandono y no nos preocupamos por poner en conocimiento de las autoridades tales condiciones irregulares. En el caso del bebé que nos ocupa, quizá una llamada oportuna habría conseguido salvarle la vida.

Hay que insistir en lo beneficioso que es para una sociedad que los niños crezcan en un ambiente sano y amoroso, y en el desastre que representa para el futuro de las comunidades la desprotección de la niñez.