La Procuraduría General de la Nación dio a conocer la lista de los candidatos a gobernaciones, alcaldías, asambleas, concejos y juntas administradoras locales, que estarían inhabilitados para participar en las elecciones del próximo 29 de octubre, porque presentan sanciones disciplinarias. Dicha lista será remitida al Consejo Nacional Electoral (CNE) para que allí establezcan si se deben revocar estas inscripciones.

De los 128.208 inscritos son 676 los inhabilitados. En el Tolima son 43 y entre ellos no hay aspirantes a la Gobernación, alcaldías o Asamblea. Nuestro departamento es uno de los que presentan más inscritos con inhabilidades (43), al igual que Valle del Cauca. Los superan Antioquia (81), Santander (66) y Cundinamarca (63). Los aspirantes que presentan inhabilidades se inscribieron en Ibagué, Melgar, Lérida, Purificación, Prado, Espinal, Rovira, Líbano, Dolores, Mariquita, Ambalema, Palocabildo y Venadillo y son, en su mayoría, candidatos a integrar los concejos.

Esta información es un campanazo de alerta para los electores. En los próximos comicios están en juego los destinos de los municipios y el Departamento, por lo cual es imperativo que los tolimenses estudien con detenimiento las hojas de vida de las personas por las que van a votar y no exclusivamente de quienes quieren llegar a la Gobernación o a las alcaldías.

También es necesario que quienes vayan a integrar los concejos, las asambleas y las comunas no se hallen inhabilitados. Pero no solo se trata de impedimentos por asuntos disciplinarios. También hay que verificar que no presenten antecedentes fiscales en la Contraloría o que hayan sido condenados por algún delito.

Además, es preciso verificar si poseen la experiencia, la idoneidad y la honestidad suficientes para desempeñarse en sus cargos. Así mismo, hay que revisar sus propuestas, pues muchos ofrecen obras que no se pueden ejecutar. La mayor parte de los mandatos se convierten en desencantos después de unos meses de iniciado el período de gobierno, pues las megaobras que prometen los candidatos son irrealizables o carecen de presupuesto.

Los electores tienen una gran responsabilidad en este escenario de participación democrática, porque no pueden dejar el manejo de las administraciones y de los presupuestos de la ciudad o del departamento en personas que tengan impedimentos o que carecen de capacidades para gobernar. Si no hacemos una elección consciente, es posible que en unos meses nos estemos quejando de nuestro infortunio por el destino de la región.