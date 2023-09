Los errores fatales de la paz total

“El presidente debe atender a estas realidades y revisar su estrategia porque no hacerlo solo aumentará el número de sacrificios en vidas de los pobladores de esos territorios”.

Si en alguna zona se puede ver en qué medida no ha funcionado el proyecto de Paz Total que intenta implementar el presidente Gustavo Petro, es en el occidente del país, una región que en las últimas décadas ha afrontado uno de los procesos de violencia más profundos, crueles y multicausales, en el que confluyen viejas estructuras armadas de las Farc, con otras no menos violentas, que son las que están al servicio de las mafias de narcotráfico, además de algunas bandas de delincuentes que, a la manera de los mercenarios, ofrecen sus servicios criminales a destajo.

A todo esto se suma, claro está, una brecha histórica, no solo entre grupos sociales, sino en unas expresiones de violencia racial o étnica, dada la alta presencia de comunidades indígenas, especialmente en el Cauca, lo que se ha expresado en el hasta ahora imparable asesinato de líderes sociales. La confluencia de estas circunstancias producen una guerra que se expresa con mayor fuerza en Cauca y Valle del Cauca, pero que afecta también en grado importante a Nariño, Putumayo y Chocó. El occidente, entonces, a pesar del compromiso que hizo con esta región el actual gobierno, sigue vapuleado por una violencia creciente.

El intento del gobierno de actuar simultáneamente en la respuesta militar y la propuesta de diálogo con los grupos armados de todas las procedencias, aún no ofrece resultados después de un año de intentos y, más bien parece que esa doble carta, crea ambigüedades y, en términos de focos de violencia, termina produciendo vacíos de poder, que son los que aprovechan estos grupos armados ilegales para desarrollar sus actividades. Se hace ya muy claro que, si el gobierno insiste en su estrategia, esta debe redefinirse, pues las evidencias muestran que la persistencia en la misma idea, está costando vidas humanas.

El presidente ha dicho que reforzará militarmente la zona de los últimos atentados, con lo que reconoce que las propuestas de diálogo y paz, por sí solas, no van a producir el efecto deseado, y entre tanto, voceros de las mesas de conversaciones con el Eln y las disidencias de las Farc, Jose Félix Lafourie y Fabio Valencia Cossio han pedido que esos dos bandos también pacten un cese al fuego entre sí, que pueda dar descanso a la población civil y ámbito favorable a los diálogos. El presidente debe atender a estas realidades y revisar su estrategia porque no hacerlo solo aumentará el número de sacrificios en vidas de los pobladores de esos territorios.

