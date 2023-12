¿Conviene extender la rebaja del SOAT?

A manera de ejemplo, en Ibagué, los conductores transitan sin dios ni ley y los accidentes son el pan de cada día. Según las estadísticas de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, hasta octubre de este año 65 personas fallecieron y 846 resultaron lesionadas en accidentes de tránsito en esta ciudad.





Por estos días el Gobierno Nacional anunció que está estudiando la posibilidad de extender en el 2024 el descuento de 50% en la tarifa del SOAT, para algunas clases de vehículos.

La decisión sería benéfica y aliviaría el bolsillo para los propietarios de motos de hasta 200 cc, motocarros, taxis, microbuses, buses y busetas, entre otros automotores. Sin embargo, los efectos esperados de la medida, como disminuir la evasión del SOAT, acabar el fraude y reducir la accidentalidad, no se han conseguido.

Fasecolda, el gremio asegurador, ha advertido que se abre un hueco gigantesco en las finanzas públicas, pues los accidentes de tránsito y la siniestralidad continúan en alza y la rebaja del seguro no aminorado la evasión del pago.

De acuerdo con un estudio de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Superintendencia de Transporte, para este año, la evasión del SOAT representó el 50,3% del parque automotor. Para la Contraloría General, el impacto de recibir menos ingresos afectará gravemente el sistema de salud, pues los recursos no serán suficientes para atender a las víctimas de accidentes.

Ahora bien, si se va mantener el beneficio, es preciso que esta decisión se articule con otras medidas. En primer lugar, las autoridades han de ser más rigurosas en la verificación y exigencia del SOAT a los conductores, lo mismo que en el control de la revisión tecnomecánica y otras infracciones que son causantes de accidentes.

Así mismo, se requiere que las campañas de seguridad vial sean más consistentes y coordinadas con otras acciones, como un control eficaz a la labor que adelantan las academias de conducción, que más se asemejan a entidades tramitadoras de licencias y no a centros de enseñanza para conductores, pues muchos de los que hicieron el curso correspondiente desconocen en absoluto las normas de tránsito y, lo que es más grave, no les preocupa que sus acciones imprudentes puedan ocasionar daño a otras personas. Pareciera como si no existiera un verdadero interés entre las autoridades de tránsito por hacer aquello que es de su competencia; es decir, hacer cumplir las normas.

