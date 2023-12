Preguntas sin respuestas

El acceso al agua potable es un derecho fundamental y los responsables deben responder por las fallas en el manejo del acueducto. ¿En el caso de Ibagué, qué entidades defenderán a los usuarios?

Desde el pasado fin de semana gran parte de la ciudad se encuentra sin servicio de acueducto. El Restrepo, La Francia, el Hipódromo, Prados del Norte, son algunos de los barrios que no tienen agua.

La respuesta oficial es que la suspensión fue obligada por las lluvias, pero ya son cuatro días sin suministro. En el conjunto Minarco, donde hay 132 apartamentos, los residentes se vieron obligados a emplear el agua de la piscina, después de casi una semana de suspensión.

La molestia crece entre los ibaguereños, al negárseles una solución efectiva. Por eso, ayer los habitantes del Restrepo se cansaron de no ser atendidos y bloquearon las carreras Quinta y Sexta. Las vías de hecho y vulnerar la libre locomoción de los demás ciudadanos no son los caminos para exigir derechos, pero la molestia es mayúscula, pues en el Ibal no contestan en los números de atención al usuario, y la comunidad ya no confía en los voceros que envían de la empresa.

En la página oficial del Ibal se lee que desde el domingo a la una de la tarde se reinició la captación en la bocatoma del Combeima y que el servicio se restablecería gradualmente, algo que no sucedió, pues ayer aún grandes sectores de la ciudad continuaban sin agua.

A punto de finalizar el actual gobierno son muchas las preguntas que se quedarán sin respuestas. ¿Será cierto como afirman algunos ciudadanos que la falta del agua no se debe solo a las lluvias, sino que hay “gato encerrado”?, ¿que en los días previos a las elecciones llegó agua todos los días y con buena presión a todos los rincones de la ciudad, pero que después de noviembre todo volvió a ser como antes?, ¿que el Ibal fue la caja menor de la administración local y que solo se le sacó plata, pero no se atendieron las graves fallas de suministro? ¿Qué pasa con el control de fugas? ¿Qué pasa con las conexiones fraudulentas? ¿Es verdad que la Personería guarda absoluto silencio? ¿El Ibal irá a la bancarrota? ¿Qué sucederá el año entrante?

El acceso al agua potable es un derecho fundamental y los responsables deben responder por las fallas en el manejo del acueducto. ¿En el caso de Ibagué, qué entidades defenderán a los usuarios?